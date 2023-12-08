Al-nassr vs Al-Riyadh Alineaciones confirmadas | Liga Saudí
El Al-Nassr busca volver a la senda de la victoria después de haber perdido contra el líder de la liga, el Al-Hilal que se perfila a ser, nuevamente, el campeón
El Al-Nassr y el Al-Riyadh disputarán su partido correspondiente a la jornada 15 de la Saudí Pro League en punto de las 12:00 PM, tiempo del centro de México y lo podrás ver en vivo y gratis por Azteca Deportes Network.
Para esto, los entrenadores de ambos equipos sacarán a la cancha a sus mejores hombres para este compromiso.
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Alineaciones confirmadas
Para este compromiso el equipo de Luis Castro buscará seguir en la disputa del primer lugar, pese a perder contra el líder, Al-Hilal, en la jornada pasada y quedarse a 10 puntos de este.
Por otro lado, el equipo visitante está obligado a ganar este compromiso si no quiere estar en la zona de descenso, ya que a la fecha está en decimocuarta posición con 16 puntos, a un lugar de la zona más baja de la tabla.
Al-Nassr: Nawaf, Sultan, Lajami, Laporte, Ayman, Brozovic, Fofana, Otávio, Talisca, Mané, Ronaldo.
Al-Riyadh: Campaña, Al-Khaibari, Asiri, Arslanagic, Al-Shuwayyi, Rashidi, Toure, Dossari, Ndong, Shehri, Abbas.
🗒 || Starting lineup,@AlNassrFC vs #AlRiyadh pic.twitter.com/mpRmxoqwS0— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 8, 2023
📋 قائمة #مدرسة_الوسطى لمواجهة "النصر" في @SPL#النصر_الرياض#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/KU3twrbFsN— نادي الرياض السعودي (@AlRiyadhFC) December 8, 2023
Ambos equipos no ganaron su último compromiso, Al-Nassr perdió contra el Al-Hilal tres goles por cero y el Al-Riyadh empató a cero goles contra el Al-Hazem.
Cristiano Ronaldo es el máximo anotador del Al-Nassr con 15 anotaciones, además suma 7 asistencias en toda la temporada.
El siguiente partido para el equipo comandado por Cristiano Ronaldo será frente al Al-Shabab en el Al-Shabab Club Stadium, mientras que el Al-Riyadh se enfrentará en el Prince Faisal bin Fahd Stadium contra el Al-Khaleej.
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