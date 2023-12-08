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Al-nassr vs Al-Riyadh Alineaciones confirmadas | Liga Saudí

El Al-Nassr busca volver a la senda de la victoria después de haber perdido contra el líder de la liga, el Al-Hilal que se perfila a ser, nuevamente, el campeón

Cristiano Ronaldo con Al Nassr
|REUTERS

Escrito por: Luis Salazar

El Al-Nassr y el Al-Riyadh disputarán su partido correspondiente a la jornada 15 de la Saudí Pro League en punto de las 12:00 PM, tiempo del centro de México y lo podrás ver en vivo y gratis por Azteca Deportes Network.

Para esto, los entrenadores de ambos equipos sacarán a la cancha a sus mejores hombres para este compromiso.

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Alineaciones confirmadas

Para este compromiso el equipo de Luis Castro buscará seguir en la disputa del primer lugar, pese a perder contra el líder, Al-Hilal, en la jornada pasada y quedarse a 10 puntos de este.

Por otro lado, el equipo visitante está obligado a ganar este compromiso si no quiere estar en la zona de descenso, ya que a la fecha está en decimocuarta posición con 16 puntos, a un lugar de la zona más baja de la tabla.

Al-Nassr: Nawaf, Sultan, Lajami, Laporte, Ayman, Brozovic, Fofana, Otávio, Talisca, Mané, Ronaldo.

Al-Riyadh: Campaña, Al-Khaibari, Asiri, Arslanagic, Al-Shuwayyi, Rashidi, Toure, Dossari, Ndong, Shehri, Abbas.

Ambos equipos no ganaron su último compromiso, Al-Nassr perdió contra el Al-Hilal tres goles por cero y el Al-Riyadh empató a cero goles contra el Al-Hazem.

Cristiano Ronaldo es el máximo anotador del Al-Nassr con 15 anotaciones, además suma 7 asistencias en toda la temporada.

El siguiente partido para el equipo comandado por Cristiano Ronaldo será frente al Al-Shabab en el Al-Shabab Club Stadium, mientras que el Al-Riyadh se enfrentará en el Prince Faisal bin Fahd Stadium contra el Al-Khaleej.

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