Gremio estaría buscando a delantero de Rayados para sustituir a Luis Suárez

Ante los rumores que desde hace días sitúan a Luis Suárez en el Inter de Miami, donde volvería a compartir vestidor con Lionel Messi, existen reportes que colocan a Rogelio Funes Mori en el radar de Gremio como posible sustituto del futbolista uruguayo. El atacante de los Rayados de Monterrey encontró portería rival siete veces en el presente Apertura 2023, torneo del que los regios se despidieron tras caer a manos del Atlético de San Luis en los cuartos de final.

Los de la Sultana del Norte ya tienen conocimiento del interés y están en pláticas con el atacante naturalizado mexicano y su representante, todo a espera de que llegue una oferta formal. Algunos informes indican que el club sudamericano designó a un intermediario para platicar con el club. Cabe mencionar que el acuerdo actual que el ‘Mellizo’ tiene con los regiomontanos expira en junio de 2024.

El Gremio busca suplir la salida de un veterano pero redituable Luis Suárez, quien saldrá de la escuadra en diciembre. A pesar de una lesión de rodilla que los aqueja desde su etapa en Barcelona, existe la esperanza de que el uruguayo de 36 años siga jugando, sobre todo porque lo haría a lado de uno de sus grandes amigos en el mundo del futbol, como es ‘La Pulga'. “La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, dijo el artillero recientemente a la radio de su país.

Recientemente, Funes Mori se convirtió en el máximo goleador rayado en las liguillas, pues con el tanto que le hizo al Atlético de San Luis en la vuelta de los cuartos de final llegó a 18 dianas en fases finales, superando los 17 que festejó Humberto ‘Chupete’ Suazo. Además, el prolífico jugador está en la cima de los romperredes históricos de ‘La Pandilla', tiene 160 goles.

Los números de Rogelio Funes Mori en 2023

Rogelio Funes Mori volvió a tener un buen año natural con los Rayados de Monterrey, el delantero naturalizado mexicano logró 21 anotaciones con su escuadra a lo largo de 12 meses, 13 de ellos vinieron en el Clausura 2023 y uno más lo hizo en la League Cup.

