Ver GRATIS Al-Nassr vs Al-Orobah EN VIVO | Jornada 6 Liga Saudí

Continúa la actividad de la jornada 6 de la Liga Saudí. Este sábado 5 de octubre del 2024, se disputan los últimos tres encuentros con los que termina la actividad de la fecha. El primero es el Al-Nassr vs Al-Orobah, Al Taawon vs Al-Fateh y Al-Ahli vs Al-Hilal.

La camiseta del Athletic de Bilbao | ¿A qué no sabías?

Te puede interesar: Chivas da su versión OFICIAL sobre lo sucedido con el “Piojo” Alvarado y el petardo

Así puedes ver gratis Al-Nassr vs Al-Orobah

El encuentro de Al-Nassr vs Al-Orobah lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la app y sitio web de Azteca Deportes. El juego será el sábado cinco de octubre del 2024 en punto de las 9:15 horas tiempo del centro de México y contará con el análisis y la narración de Raúl Patiño, Carlos Salgado y Hermino Fernández.

Resumen Al-Ettifaq 0-3 Al-Nassr | Jornada 4, Liga Saudí

Te puede interesar: El siguiente rival del Feyenoord en la Champions League