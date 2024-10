Chivas da su versión OFICIAL sobre lo sucedido con el “Piojo” Alvarado y el petardo

El pasado jueves 3 de octubre del 2024, previo a una conferencia de prensa de Chivas en las instalaciones de verde valle, Piojo Alvarado le realizó una “broma” a todos los periodistas que se encontraban esperando.

El futbolista decidió lanzar un petardo al cuarto donde estaban los periodistas y camarógrafos, situación que molestó a todos los presentes pues en un principió no se enteraron de quién había sido. Unas horas después, Roberto ofreció una disculpa a los presentes.

La versión oficial de Chivas

Unas horas después a través de Chivas TV, un trabajador del club dio la versión de los hechos que le tocó presenciar. Reveló que Piojo Alvarado se enteró hasta después y confesó que no quería hacerle nada a los reporteros y camarógrafos y que él no sabía que estaban en el cuarto.

“Personalmente me tocó vivir los dos lados porque estaba cerca de la presa cuando ocurrió eso. Y luego tengo qué estar del otro lado, cerca del Piojo Alvarado cuando él se entera, porque el Piojo siguió en sus labores. Cuándo él se da cuenta de que algo había salido mal, se acerca con nosotros, yo no sabía que había gente en la sala de prensa, me encantaría hablar con ellos.

Roberto Alvarado aclaró qué su intención no era con ellos, la broma no era con ellos, yo no quería tener tema con ellos y el Piojo ofreció una disculpa”.

Además, agregó que afortunadamente no salió nadie herido, que todo está bien y que quedó en una anécdota.

