Al Nassr vs FC Neftchi; la hora para VER EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Champions League

El futbol de la primera división de Arabia Saudita finalmente ha vuelto luego de un largo periodo de espera debido a la Fecha FIFA. Por tal motivo, será durante este lunes que Cristiano Ronaldo vuelva a la marca para disputar un partido más del Al Nassr, club al que representa.

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No obstante, vale decir cabe decir que el compromiso correspondiente forma parte de la ronda de grupos de la Champions League Asiática. Por tal motivo, es preciso que sepas todos los detalles respecto a la participación de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr vs Neftchi.

¿Cómo ha sido la temporada 2026 de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

Este será el segundo partido del Al Nassr en la Champions League Asiática; sin embargo, funge como un duelo importante para el conjunto de Cristiano Ronaldo, el cual cayó de forma sorpresiva en su primer compromiso ante el Al Ain por un exorbitante marcador de 4-0.

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Por tal motivo, el Al Nassr entiende que la victoria es fundamental en esta Jornada 2 si lo que quiere es recuperar terreno con miras a quedar lo mejor posicionado posible en esta primera ronda de la Champions League, torneo que se le suele dar en todos los sentidos a Cristiano Ronaldo.

En cuanto a la primera división de Arabia Saudita, cabe mencionar que el Al Nassr se encuentra entre los primeros lugares de la tabla general en este inicio de temporada, por lo que el equipo sueña con el ansiado doblete en la que podría ser la última campaña profesional de CR7.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Al Nassr vs Neftchi?

Será este lunes 12 de octubre cuando el Al Nassr abra las puertas del Alawwal Park para disputar la Jornada 2 de la Champions League Asiática frente al Neftchi, equipo que ganó su primer compromiso. El duelo está programado para iniciar a las 12:15 horas y se podrá ver a través de Disney Premium.