Al Qadisiya vs Abha; la hora para VER EN VIVO a Julián Quiñones en la Liga de Arabia Saudí

La legión mexicana en el extranjero sigue a tambor batiente después de lo ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, sin duda, uno de los ejemplos más claros de lo anterior es Julián Quiñones, quien se dice listo para disputar un nuevo juego en Arabia Saudita con el Al Qadisiya.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Julián Quiñones se ha convertido en el hombre gol y en el jugador más importante del Al Qadisiya, equipo que llegó a la primera división saudí hace unos años y que, actualmente, es un candidato al título. Por tal motivo, es preciso que conozcas más sobre su duelo ante el Abha.

¿Cómo le va a Julián Quiñones y el Al Qadisiya en la temporada 2026 - 2027?

Tal y como se esperaba, el nivel del Al Qadisiya ha sido suficiente para que el club se encuentra en la zona alta de la tabla general. Sin embargo, después de ocho encuentros disputados nadie imaginaba que el conjunto de Julián Quiñones estuviera en el segundo puesto de la tabla general.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

موعد يجمعنا.. وأثرنا معكم يوصل أبعد ❤️💛 احجز تذكرتك وخلّك جزء من دعم مرضى سرطان الثدي 🎟️ 🔗https://t.co/nyLkDJ2g8E #القادسية_أبها | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/wEoHGRpf9e — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) October 13, 2026

Este inicio de temporada ha sido casi perfecto para el cuadro rojo, el cual registra seis victorias, un empate y una derrota, así como 21 goles a favor y ocho en contra para sumar 19 unidades, dos menos que el líder Al Ahli pero con una diferencia de goles mayor al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

En cuanto al atacante naturalizado mexicano, vale decir que Julián Quiñones registra cuatro anotaciones y tres pases a gol en ocho encuentros disputados hasta el momento en la temporada, por lo que parte de las razones por las que el Al Qadisiya es favorito en este partido derivan de él.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego entre el Al Qadisiya y el Abha?

El estadio Prince Saud Bin abrirá sus puertas para uno de los juegos que se roban las miradas este fin de semana en la Liga de Arabia Saudita. Al Qadisiya y Abha se enfrentarán este viernes 16 de octubre en punto de las 07:15 horas (en México), duelo que podrás ver a través de Fox One.