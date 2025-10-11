Así fue como ‘Alacrán’ Berchelt dejó el futbol para brillar arriba del ring como boxeador

Dentro del mundo del deporte, existen todo tipo de historias que nos van mostrando que los atletas deben de seguir el destino, aunque en ocasiones una decisión puede cambiar las cosas. Este es el caso de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt , quien es uno de los boxeadores más exitosos de los últimos años en México.

Sin embargo, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt hace un tiempo, reveló que antes de subirse al ring, tenía el sueño de convertirse en futbolista profesional, aunque su vida cambió de forma radical por una situación que vivió, misma que lo llevó a ponerse los guantes.

ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez

¿Por qué dejó el futbol Miguel ‘Alacrán’ Berchelt?

Aunque para muchos puede resultar una cuestión muy extraña, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt tuvo en un momento de su vida el sueño de ser futbolista, así lo reveló en una entrevista para La Afición.

Quería ser futbolista profesional, pero creo que Dios es grande y tiene algo preparado, yo creo que por eso sigo aquí. Yo me quería inclinar por el futbol, no se me dio, pero siempre hay algo que me gusta. Cuando se cierra una puerta se abre otra, a lo mejor no fue en el futbol, pero sí en el boxeo. Y creo que le atinó porque nunca vamos a ser campeones del mundo en el futbol y en el boxeo tenemos como 200

Sin embargo, también reveló que comenzar a entrenar box, fue de gran ayuda cuando estaba en la escuela, pues le sirvió para poder defenderse de los compañeros que los molestaban, pues una ocasión que le hizo frente a su agresor, nunca se volvió a meter con él.

¿Cuándo es la próxima pelea de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt?

Miguel ‘Alacrán’ Berchelt se va a volver a subir al ring el próximo sábado 11 de octubre, donde va a medirse al venezolano Edixon Pérez, duelo que podrás seguir por la señal de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM.

