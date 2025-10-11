deportes
¿Dónde ver EN VIVO la pelea del ‘Alacrán’ Berchelt vs Edixon Pérez de este sábado 11 de octubre?

Miguel ‘Alacrán’ Berchelt se enfrenta a Edixon Pérez este sábado 11 de octubre en Reynoso, pelea que ha despertado mucha expectativa por las habilidades de los peleadores.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
El peleador mexicano Miguel ‘Alacrán’ Berchelt regresa este sábado 11 de octubre al encordado, para enfrentar en un duelo de alto calibre al venezolano Edixon Pérez, pleito que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM.

Berchelt, un referente del boxeo mexicano en la última década y que vio su carrera caer en baches, retorna tras nueve meses de ayuno para alcanzar su cuarta victoria al hilo y así dejar claro que sigue fuerte, rápido y venenoso como alacrán, para así pensar en una oportunidad de título del mundo en los pesos ligeros.

ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez

Alacrán Berchelt quiere ganar campeonato ligero del CMB

Berchelt, oriundo de Mérida, pero con lazos en Hermosillo, Sonora y en Cancún, Quintana Roo, está persuadido de dos situaciones en su vida y carrera profesional en el boxeo. El ex campeón en peso superpluma por el Consejo Mundial de Boxeo cree que aún tiene la energía y pasión para retar a un campeón, que en este caso es Shakur Stevenson, y el CMB no le cierra la puerta, al contrario, esperará el resultado para situar a Berchelt.

Por otro lado, Berchelt no esconde la realidad de que a sus 33 años el retiro está próximo y en este punto de su trayectoria no sabe cuando decidirá que sea su última pelea.

Berchelt y Edixon Pérez, en peso para su combate

Alacrá Berchelt y Edixon Pérez subieron este viernes a la báscula para su combate, y en Reynosa, donde se realizará el enfrentamiento, ambos dieron 62 kilos, para dar por concretada la batalla que podrás ver por Box Azteca.

Estas son las últimas 5 peleas de Alacrán Berchelt

ZANFER

