Mediocampista del América levanta la mano para la Selección Mexicana

En el Apertura 2024, su primer torneo con el América, Alan Cervantes, inició seis partidos. Para el siguiente certamen, salió como titular en ocho. En el arranque del Apertura 2025, su tercer semestre con el equipo azulcrema, empezó el partido de la Jornada 1, ante Juárez. ¿Está próximo a su consolidación con las águilas? Su respuesta en conferencia abarcó incluso el siguiente paso.

“Es un año importante para mí. Es un año mundialista, es complicado el tema de Selección, pero no imposible y mi meta la tengo clara. Creo que tengo que empezar por la consolidación en este equipo, si no, no puedo pelear un puesto en Selección. LA exigencia de este plantel no lo hace fácil, pero estoy con toda la actitud, con todas las ganas de explotar lo que puedo explotar. Todo esto depende de mí, estoy con la actitud para poder mejorar, con humildad y pies en la tierra para conseguir los objetivos grupales del club y los personales de Selección”, indicó.

Sana competencia entre Cervantes y Rodríguez

Durante la comparecencia, hubo múltiples cuestionamientos en torno a situaciones de corte individual, como la posible salida del uruguayo Brian Rodríguez, a quien Cervantes se refirió de manera respetuosa y prudente.

“Vivimos el día a día, el presente. No podemos pensar si se va o no se va porque es impredecible, cada quien vive a manera persona. Debeos actuar como si se fuera a quedar, es un excelente jugador. Si se tiene que ir, le desearemos el éxito del mundo y que sea lo mejor para él”, declaró.

Cervantes elogió a Zúñiga, nuevo refuerzo del América

Frente a los Xolos de Tijuana, por la segunda fecha del campeonato local, André Jardine podría utilizar a su tercer refuerzo: Raúl ‘la Pantera’ Zúñiga y, también sobre el atacante colombiano —vigente campeón de goleo de la Liga BBVA MX — Alan Cervantes tuvo palabras.

“Es un excelente jugador, viene a aportar. Tiene muchas características, aportará a la competencia interna y buscará un lugar. Tiene nuestro apoyo y confianza, no es fácil llegar a este club. La confianza está y arroparlo para que saque su mejor futbol lo antes posible”, finalizó.

