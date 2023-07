Alan David Rey Picasso quiere fulminar a su rival para ir por título del mundo

El capitalino David Rey Picasso tiene este sábado una contienda de alto calibre ante Sabelo Ngebinyana y de cara a este duelo que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, el mexicano ha lanzado advertencias para el sudafricano.

Con 22 años de edad y un futuro prometedor, Rey Picasso deberá cumplir su palabra de noquear al africano, si quiere tener más adelante la oportunidad por el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, desafío que en cada respiro, está más cerca.

“Espero que haya traído su Topper porque le va a tocar hasta para llevar, este es un paso que nos acerca más al campeonato mundial y vamos a ganar este sábado, vamos a demostrar que estamos para los grandes retos, para los grandes nombres, para estar en la élite del boxeo mundial y esperar lo que pase con Fulton e Inoue y lo que viene será ver qué pasa con esa pelea y después de esa peleón saber si vamos a tomar decisiones para pelear por el campeonato, vamos por Inoue, Vamos por Fulton, vamos por el que sea porque hicimos una gran preparación, terminando esta pelea vamos a empezar entrenar otra vez porque sabemos que viene ya una pelea muy fuerte en puerta y esperemos que sea el campeonato mundial, porque tengo un gran equipo, tengo uno de los mejores equipos del mundo y estamos listos para demostrarlo”, acotó el Rey Picasso en rueda de prensa, previa a la batalla a celebrarse en el Restaurante Arroyo del sur de la Ciudad de México.

CMB

Tiene clara Rey Picasso la estrategia para vencer



El boxeador azteca sostuvo que mediante un análisis ha descifrado al sudafricano, pero que si las cosas se tornan distintas, irá con versatilidad.

“Tenemos estrategias que hemos practicado, pero si las estrategias no se dan podemos moldear, cambiar y hemos visto varios Videos estamos listos para esta pelea y además la guardia zurda se le gana con la mano derecha, se van a llevar varias sorpresas por ahí”, subrayó.

Picasso se siente listo para enfrentar a Fulton, Inoue o Pantera Nery

“Al que sea de los tres, me siento listo para enfrentar a cualquiera de los tres, esperemos que este 25 de julio el ganador sea contundente para que no quiera revancha y no nos atrase más nuestra pelea y con el que sea, estoy listo para enfrentar a cualquiera de los tres e incluso si hay otro también estamos listos”.

