El mensaje de Alan Pulido tras su regreso a Chivas

Luego de que se hiciera oficial el regreso de Alan Pulido a Chivas para encarar el Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, el retorno del delantero al ‘Rebaño Sagrado’ ha generado altas expectativas en el equipo dirigido por Óscar García.

Entre mensajes de ilusión por parte de los aficionados al conjunto rojiblanco, el atacante, que llega como refuerzo a la entidad rojiblanca después de haber jugado en la Major League Soccer para Sporting Kansas City y ya ha dejado un mensaje contundente a pocos días de que inicie la nueva campaña del futbol mexicano.

Sobre el video de su presentación como refuerzo de Chivas, Alan Pulido respondió: “Vamos juntos por la 13...”, en una publicación que ya ha llegado a más de 400 mil personas.

“Dice el dicho que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y para Alan Pulido no es la excepción, ya que luego de 5 años está de regreso en casa para vestir la Rojiblanca y potenciar la plantilla con la que el Guadalajara disputará el Clausura 2025 de la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf”, se lee en el comunicado del Club Deportivo Guadalajara.

Y es que las expectativas tras el regreso de Alan Pulido son altas debido a que en su momento, el atacante fue campeón de goleo del Torneo Apertura 2019 con un registro de 12 anotaciones.

En su paso por la MLS con el Sporting Kansas City, el delantero de 33 años de edad hizo 38 goles y dio 15 asistencias.

“Agradecidos por el tiempo que pasamos juntos. Te deseamos todo lo mejor en tu carrera, Alan”, publicó el equipo de Kansas en sus redes sociales para despedirse del jugador.

Grateful for our time together. Wishing you all the best in your career, Alan 💙 #SportingKC | @alanpulido pic.twitter.com/zBPEQ7sBit

— Sporting Kansas City (@SportingKC) January 8, 2025