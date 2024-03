¡NO SE GUARDÓ NADA! Alan Pulido critica a la Selección Mexicana y de paso a Memo Ochoa

Después de la derrota de la Selección Mexicana en la final de la Liga de Naciones Concacaf frente a los Estados Unidos, Alan Pulido, jugador del Sporting Kansas City de la MLS y ex seleccionado mexicano critíco al cuadro de Jaime Lozano y lanzó un dardo a Guillermo Ochoa.

“Estados Unidos tuvo que sacrificar un Mundial, en Qatar fueron con puros jóvenes e hicieron mejor desempeño y creo que en este que viene van a venir todavía mejor preparados, en México estamos siempre pensando que algún jugador logre el quinto partido del mundial, porque va a ser histórico y nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema de los futbolístico”, mencionó Pulido en conferencia de prensa.

Méxio buscará su primer título en la Nations League

Estados Unidos ha superado a México en el futbol

El ex jugador de las Chivas también habló de la evolución en el futbol de Norteamérica, después de 5 años en la MLS aseguró que el país de las barras y las estrellas ha superado dentro y fuera del campo al futbol mexicano.

“Estados Unidos lo que ha hecho es no perder la identidad, siguen acumulando más equipos a la liga, traen más competencia, la infraestructuras son espectaculares, la MLS ha evolucionado demasiado y creo que México no, son tres o cuatro equipos y los demás no compiten de la misma manera, quitaron el ascenso y descenso, a los jugadores les quitan oportunidades porque hay muchos extranjeros, entonces México está perdiendo identidad y Estados Unidos no, ellos siguen sumando cosas positivas y eso se refleja en selección”, añadió el ex seleccionado mexicano.

¿Nuevo gigante de la Concacaf?

Además habló de la final en la Nations League en donde mencionó que Estados Unidos ha sido muy superior a México en los últimos años, el combinado Azteca tiene 7 partidos sin poder vencer a USA, la última vez que lo consiguió fue en la final de la Copa Oro 2019.

“El equipo se murió de nada, realmente creo que el planteamiento no fue de la mejor manera ante un Estados Unidos superior y que se demostró que hombre por hombre es mejor, lo seguimos viendo con la cantidad de jugadores que ellos tienen en Europa, con la experiencia y todo lo que conlleva, en los últimos años, Estados Unidos ha dominado la Concacaf” agregó el delantero del Sporting Kansas City.

