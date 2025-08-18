El mexicano que llegó como estrella a modesto club de Europa, conducía un Lamborghini, pero uno de sus compañeros lo reventó por este motivo

Son pocos los futbolistas mexicanos que comenzaron sus carreras profesionales en el futbol de Europa y uno de ellos es Nery Castillo, el atacante nacido en San Luis Potosí, pero criado en Uruguay que debutó profesionalmente con el Olympiakos de Grecia.

Su trayectoria en el Viejo Continente ilusionó a los aficionados mexicanos de cara a la Copa América 2007, donde la Selección Mexicana culminó en el tercer puesto, además de haber vivido la mayor parte de su carrera a nivel clubes en el futbol de Europa.

Excompañero de Nery Castillo lo reventó por su paso por el Rayo Vallecano

En el Olympiakos fue donde vivió su mejor momento, pero a su salida se convirtió en un trotamundos que pasó de club en club sin lograr asentarse ni brillar en cualquiera de ellos. Su último equipo profesional fue el Rayo Vallecano de LaLiga de España en la temporada 2013-14, equipo al que llegó en calidad de refuerzo bomba y como una de las grandes estrellas a seguir.

Con base en esto, habló Alberto Bueno, exfutbolista y excompañero de Nery Castillo en el Rayo. En una entrevista, Bueno recordó que el mexicano llegaba a los entrenamientos en un Lamborghini y con una actitud distinta a la suya.

“Nery y yo tuvimos alguna diferencia por eso, los típicos entrenamientos de lunes que él se los toma de una manera y yo de otra, yo si no había jugado con Paco (Jémez) que es verdad que tuve la posibilidad de jugar muchas veces de inicio pues ese día me lo tomaba como un reto, para no tener que pisar los lunes, al final y al cabo es compensatorio. Me gustaba más estar en regenerativo porque eso significa que has jugado el día anterior”, narró, para terminar con un análisis sobre el talento de Nery Castillo, “tenía mucho talento allí en Grecia, en Olympiakos la partió, pero en Vallecas no cayó de pie, y tuvo destellos a cuenta gotas”, concluyó.

La trayectoria de Nery Castillo

Justamente el Rayo Vallecano fue el último club de Castillo. Estando ahí disputó tan sólo 15 partidos en los que anotó dos goles; pero con el conjunto griego vivió momentos difíciles de replicar. Más de 150 partidos oficiales, más de 30 goles así como seis títulos de liga y una Copa de Grecia, con lo que se consolidó como un ídolo en El Pireo.

En 2007 dio el salto al Shakhtar Donetsk de Ucrania, que pagó cerca de 20 millones de euros por su traspaso. Sin embargo, no logró adaptarse y comenzó un peregrinaje por distintos equipos de Europa y América: Manchester City (Inglaterra), Dnipro (Ucrania), Chicago Fire (MLS), Aris Salónica (Grecia), León, Pachuca (México) y Rayo Vallecano en España. En estos clubes su rendimiento fue irregular, sumando minutos y goles de manera intermitente.

Con la Selección Mexicana vivió su momento más brillante en la Copa América 2007, donde anotó 4 goles en 6 partidos, incluido un doblete ante Brasil. México terminó tercero en ese torneo, y Castillo se consolidó como una de las figuras.

