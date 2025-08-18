Un día fue campeón en Europa y hoy lo reconocen en América por un logro que pocos alcanzan

Ángel Villacampa llegó a las 100 victorias con América tras su llegada al banquillo en el Apertura 2022. El entrenador logró este hito luego de que su equipo venciera 3-2 a Pumas en el clásico capitalino . El español logró lo que muy pocos técnicos de la Liga BBVA MX Femenil alcanzan, pues sus campeonatos en Europa lo respaldan como un buen estratega.

Villacampa fue felicitado por Club América Femenil en sus redes sociales, pues en este comienzo del Apertura 2025 las Águilas marchan con paso perfecto al ganar los 7 partidos que han disputado al momento, colocándose como las líderes de la Tabla General luego de conformar una plantilla vasta con la llegada de 2 refuerzos nuevos para esta temporada .

@villa3rc Ángel Villacampa fue reconocido por América Femenil al llegar a 100 partidos ganados

Ángel ya está en la historia de América Femenil con este gran logro que llegó después de que saliera a flote su posible salida del equipo, ya que su contrato venció en julio de 2025. No obstante, por el trabajo mostrado la directiva decidió darle continuidad.

TE PUEDE INTERESAR:



https://x.com/AmericaFemenil/status/1957289157308694569

El talón de Aquiles de Ángel Villacampa pese al logro que consiguió con América

Ángel Villacampa llegó al futbol mexicano con gran cartel después de dirigir a los equipos femeniles de Levante, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. Sin embargo, el talón de Aquiles del entrenador son las finales, ya que de 5 solo ha ganado una.

Villacampa llegó a la final en su primer torneo al frente de las Águilas; es decir, Apertura 2022 ante Tigres, que le ganó por marcador de 3-0. No obstante, logró coronarse un semestre después en el Clausura 2023 cuando su equipo derrotó a Pachuca.

Sin embargo, el entrenador volvería a sufrir un trago amargo en el Apertura 2023 al perder nuevamente el campeonato contra Tigres. Rayadas le volvería a quitar el título en penales, consumando así su tercera final perdida.

En el Clausura 2025 el estratega tuvo oportunidad de mejorar sus estadísticas, pero volvió a caer en una final, esta vez ante Pachuca, club al que le había ganado 2 años atrás.

¿Cuántos títulos conquistó Ángel Villacampa en Europa?

Ángel Villacampa conquistó varios títulos en Europa, principalmente en España, donde dirigió a 3 equipos. Los campeonatos que adornan su palmarés son: