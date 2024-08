Alcaraz, el más joven en semifinales desde Beijing 2008

Carlos Alcaraz quiere ilusionar a toda España y conseguir una presea en tierras parisinas. El tenista español superó a Tommy Paul en sets corridos para avanzar a las semifinales, algo que no conseguía ningun atleta de su corta edad en esta disciplina desde el serbio Novak Djokovic en Beijing 2008.

“Físicamente no estamos en nuestro mejor momento, tampoco nos vamos a engañar. Hoy me he despertado bastante cansado por el día de ayer, que fue bastante intenso. Estamos jugando por España, que para mí es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo. Sabía que Paul era un jugador muy eléctrico, tiene grandes tiros y tenía que estar muy atento, luchar cada pelota”, fueron las palabras del español tras avanzar a la ronda de las semifinales.

Charly tiene el apoyo de la afición francesa

Alcaraz confesó que ha recibido el aliento de toda la afición a lo largo de su aventura en la justa veraniega.

“Hay mucha más animación, gente de los países y yo noto que hay muchísimas banderas de España, muchas camisetas y mucha gente animando, es más eufórico todo. Por el teléfono, más de lo mismo, también por redes sociales y mensajes que me llegan. Hay que poner todo lo posible que esté en nuestra mano para mañana y obviamente, sé que mañana será otra batalla”, dijo el murciando acerca del apoyo recibido en cancha en sus respectivos encuentros.

La dupla Nadal-Alcaraz, quedó afuera de París 2024

Alcaraz quedó eliminado en la modalidad de dobles, en donde compartió lugar junto a Rafa Nadal.

“Necesito volver en casa y, tras unos días de descanso, analizar cómo veo las cosas en frío. Ver las ganas que tengo, cómo siento las cosas, la fuerza interior que tengo para tomar una decisión u otra. Cuando tenga claro cuál es mi siguiente paso lo haré saber, pero ahora mismo mi siguiente paso es volver a casa, pasar tiempo con mi familia y desconectar”, dijo el ex número 1 del mundo tras quedar eliminado en dobles en el tenis.

