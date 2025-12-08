Tiene 17 años y la afición de Rayados lo prefiere antes que a Anthony Martial

Una temporada más se terminó en la Liga BBVA MX para los Rayados de Monterrey y las críticas ya se hicieron presentes. Se indica que el estratega se habría despedido del plantel y esto se agrega al adiós oficial de Sergio Ramos. Ante eso, los aficionados ya hacen campaña para subir a un joven ariete al primer equipo, pues figuras como Anthony Martial fueron una total decepción en su torneo debut en México.

¿Quién es el delantero de las filiales de Rayados que ya quieren en el primer equipo?

El muchacho de las fuerzas básicas ha tenido una historia de goles desde su arribo a las escuelitas del equipo de Nuevo León. Y sus cifras, mas su tradición familiar, lo ponen en la mira del foco mediático. En este caso parece que la campaña apoyando a Aldo De Nigris Jr se hará presente en la pretemporada, pues los futbolistas del primer equipo decepcionaron por completo.

Y es que el muchacho de 17 años (con goles en el último Mundial Sub-17) fue pieza clave para que su equipo se coronará en el torneo Sub-19 del semestre recién terminado. Apareció en los momentos más duros de la liguilla, pues ahí marcó en semifinales y en ambos encuentros de la final donde derrotaron a Santos.

Con esto, ya acumula un campeonato de goleo en la Sub-17 de Monterrey y su más reciente trofeo colectivo. Y ante el nivel de los refuerzos, la gente quiere repetir el fenómeno de Gil Mora pero en la Sultana del Norte. Aunque en estos momentos hay incertidumbre con algunos detalles del proyecto.

¿Aldo De Nigris subirá al primer equipo de Rayados?

El siguiente paso sería subir al Sub-21, aunque aún es joven para seguir participando de la categoría Sub-19. Allí la decisión la tomará el proyecto que dirija al equipo en el próximo año. Si Torrent continúa, podría ser la oportunidad perfecta para verle en la pretemporada. El hijo del ex ariete de Monterrey ya jugó con la Sub-21 y ha entrenado con el primer equipo… por lo que podría aparecer una oportunidad inigualable para su carrera en próximas semanas.