La cábala de Aldo de Nigris para que Rayados salga campeón

El ex delantero mexicano fue uno de los principales artífices de aquel equipo regiomontano que ganó prácticamente todo de 2009 a 2013, al conquistar dos títulos deLIGA BBVA MX y además tres trofeos de la Concacaf Liga de Campeones.

Aldo de Nigris

Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la gran química que consiguieron los entonces dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, quienes eran supersticiosos para mantener la buena racha que tuvieron esos años.

“Son rituales y cábalas que como futbolista, si por alguna razón no la haces, de que por ejemplo, siempre pones las llaves aquí y de repente llega el masajista y las movió, dices ‘nombre no ma$#%’, pero tu cabeza está en que ya la movieron”, relató De Nigris en el podcast con Roberto Martínez.

Te puede interesar: Eduardo Salvio: “Quiero estar muchos años en Pumas”

Lo más curioso de la cábala de Aldo de Nigris

Lo más sorprendente es que el atacante contó algo que necesariamente pedía para poder tener la gran racha goleadora que ayudó para conseguir varios de los campeonatos de la ‘Pandilla’.





“De hecho hubo una etapa en Rayados en la que ganábamos todos los partidos en casa y fuimos campeones, de 2009 a 2010, y al masajista siempre les decía, ‘cábala, ve a la tienda por unas papas’, pero ya era cábala, me los chingaba y cada que me los traía metía gol”, contó.

Aldo de Nigris señaló que todavía mantiene muy buena relación con los masajistas del club, pero que en una ocasión le fallaron con este encargo que era fundamental para el goleador.

“Hubo un día que no me los trajo y le dije ‘no seas mamón, cómo no me los vas a traer’ y ganamos tres cero pero no metí gol, no ma$%& goleada y yo no participé, no jugué mal pero sí salí y le reclamé”, añadió el ex delantero.

Te puede interesar:En Pumas se mostraron disconformes con el formato Play-In

Cabe señalar que Aldo se mantiene como el cuarto máximo goleador en la historia del Monterrey, aunque por momentos llegó a liderar esta lista en la que ahora lo superan Dorlan Pabón, Humberto ‘El Chupete’ Suazo y Rogelio Funes Mori.