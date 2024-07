Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez quedan en quinto lugar en la plataforma de 10 m en París 2024

Quinto lugar para México en la plataforma de 10 metros sincronizados. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, se quedaron cerca de las medallas, pero desafortundamente no pudieron repetir la hazaña en Tokyo 2020, cuando se llevaron el bronce en la misma prueba.

El primer lugar fue para China, mientras que la plata se la quedó Corea del Norte y el tercer sitio fue para Gran Bretaña, y así completar el podio. El cuarto sitio fue de Canadá seguidas de la delegación azteca, tras una buena participación, pero que desafortundamente en el cuarto clavado se alejó la opción de presea para nuestro país.

¿Cuándo vuelven a competir Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en París 2024?

Ahora, a pensar en lo que sigue, Orozco y Agúndez seguirán en París 2024, cuando tengan participación en la plataforma de 10 metros, pero ahora de forma individual. Primero será la clasificación el próximo 5 de agosto en punto de las 2:00 AM, donde esperan quedar entre las mejores 18 para avanzar a semifinales, que será el mismo día, pero a las 7:00 AM, mientras que la Gran Final está programada para el 6 de agosto a las 7:00 AM.

Las medallas que ha ganado México en París 2024

En total son dos preseas las que ha ganado México en París 2024. Las primeras en llevar al país a la gloria fueron Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz con el bronce en el tiro con arco por equipos femenil. Luego, la judoca Prisca Awiti se subió al podio en la categoría de los -63 kg, con el segundo lugar.