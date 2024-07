Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz como les fue en Tiro con Arco en París 2024

¡Vamos México! La delegación azteca sigue buscando su primera presea en París 2024, una verdadera opción sería en el Tiro con Arco, donde Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz buscarán primero pasar a las semifinales de la categoría y así, empezara soñar con la primera medalla en esta Justa Veraniega.

En los Cuartos de Final el equipo femenil tendrá que enfrentarse ante las campeonas mundiales, el conjunto de Alemania, que tuvo que pasar por los octavos de final, donde vencieron a Gran Bretaña; por su parte, la escuadra azteca se metió de forma directa a la ronda, tras quedar en el tercer sitio del clasificatorio.

¿A que hora son los cuartos de final del equipo mexicano de Tiro con Arco en París 2024?

Tras unos días de espera, llegó el momento de la verdad. El duelo ante las teutonas será en punto de las 7:01 AM (tiempo del centro de México), siendo el tercer hit en participar en los Cuartos de Final; primero se verán las caras a las 6:15 AM los Países Bajos ante India; a las 6:38 AM será el Corea frente a China Taipei; y cerrarán la fase Indonesia vs China.

¿Cuándo son las seminfinales de Tiro con Arco por equipos femenil en París 2024?

Para los que avancen, las semifinales serán este mismo domingo, en punto de las 7:47 AM; mientras que México, en caso de llegar enfrentaría la antesala a las 8:10 AM. Por su parte, el tercer lugar está programado a las 8:48 AM; y la entrega del primer lugar será a las 9:11 AM.