Minuto a minuto Juegos Olímpicos EN VIVO: Horario y dónde ver a Alejandra Valencia y Matías Grande cuartos de final en tiro con arco París 2024

¡Alerta de medalla para México! La dupla azteca de Alejandra Valencia y Matías Grande ilusiona a nuestro país, luego de avanzar a la ronda de Cuartos de Final, tras vencer a sus rivales brasileños en los octavos de final, en tres sets por marcador de 5-2, en el tiro con arco mixto, en París 2024.

El primer parcial la diferencia para México fue de una unidad, gracias a un 10 de Grande y finalizar 37-36. En el segundo empataron 36-36 para dividir un punto para cada equipo; y el tercer set se ganó con un 10 de Valencia en la última flecha, que valió para avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora compiten Alejandra Valencia y Matías Grande en tiro con arco en París 2024?

Ahora la dupla azteca se medirá ante el equipo mixto de Alemania que lo conforman: Michelle Kroppen y Florian Unruh. Y que vienen de vencer a la dupla de Colombia, por marcador de 5-4, por lo que no fue nada fácil para los teutones meterse a la siguiente ronda.

Los Cuartos de Final arrancan a las 6:15 AM (tiempo del centro de México) cuando India se mida a España; a las 6:34 será el Corea vs Italia; Estados Unidos y Japón se verán las caras a las 6:53 AM; por su parte, México tendrá actividad a las 7:12 AM. En caso de avanzar a las semifinales serán a las 7:31AM y a las 7:50 AM.

