Así le fue a Alejandra Valencia en tiro con arco en París 2024

Ale Valencia avanza a los 16vos de final. La arquera mexicana consiguió su pase a la siguiente ronda, luego de vencer a la estadounidense Jennifer Mucino, en cuatro sets, por pizarra de 6-2, tras empatar un par de cotejos, y ganar los otros dos ante su rival.

Ante su contrincante consiguió siete dieces, lo que dejaron buenas sensaciones por parte de la atleta azteca, que esta misma madrugada buscará su pase a los Octavos de Final —noticia en desarrollo—.

Así llegó Alejandra Valencia a los 32vos de Final en el Tiro con Arco en París 2024

Alejandra Valencia puede soñar con otras dos medallas en París 2024. La arquera mexicana tendrá su turno en la categoría individual del Tiro con Arco, donde buscará seguir avanzando a las siguientes rondas, para soñar con otra medalla para su causa, además de que le falta la prueba por equipos mixtos, junto a Matías Grande.

Valencia llega a esta prueba como la ganadora de la medalla de bronce, en equipos femenil, junto a sus compatriotas, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, misma que fue la primera presea que consiguió la delegación azteca en estos Juegos de Verano, y la cuarta en la prueba para el país a lo largo de la historia.

¿Contra quién compite Alejandra Valencia en el tiro con arco en París 2024?

Ale Valencia tendrá su prueba en el tiro con arco individual en punto de las 3:27 AM (tiempo del centro de México), cuando se mida a las estadounidense Jennifer Mucino, que también participó con su país en por equipos, pero que se fue eliminada en los Octavos de Final, tras la derrota ante China Taipei.

Alejandra Valencia competirá con Matías Grande en el Tiro con Arco Mixto en París 2024

Por si fuera poco, Alejandra Valencia también estará en el Tiro con Arco Mixto, junto a Matías Grande, quien en la rama individual se clasificó a los octavos de final. En el mixto, Valencia y Grande se medirán en la ronda de octavos de final al equipo de Brasil, que está conformado por Ana Luiza Sliachticas y Marcus D’Almeida, este viernes 2 de agosto, en punto de las 2:46 AM.

Dicha prueba se realizará durante toda la madrugada de este viernes: Los Cuartos de Final desde las 6:15 AM, a las 7:31 AM iniciarán las semfinales; mientras que el bronce se otorgará a las 8:24 AM, y la pelea por el oro será a las 8:43 AM.