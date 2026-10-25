Villano de Cruz Azul en la final del 2013 contra América finalmente lo revela; ¿qué sucedió en ese juego?

Cruz Azul goza de uno de los mejores momentos de toda su historia luego de acumular un total de dos títulos en los últimos cinco años, esto después de haber pasado más de 23 sin alzar un solo campeonato y de haber sido la burla de muchas aficiones de otros equipos en el país.

cruz azul

Curiosamente, la vez en que más cerca estuvieron de un título de Liga BBVA MX fue hace más de una década, cuando perdieron el campeonato de forma agónica frente al América en el Clausura 2013. Ante ello, uno de los villanos de Cruz Azul, Alejandro Castro, reveló que fue lo que verdaderamente ocurrió.

¿Qué pasó en el partido entre América y Cruz Azul? Alex Castro lo revela

Cruz Azul llegó a la final de vuelta del Clausura 2013 con una ventaja de 2-0 sobre el América; sin embargo, los azulcremas igualaron el marcador prácticamente en tiempo de compensación con un cabezazo de Moisés Muñoz, el cual entró al arco tras un desvío de Alejandro Castro.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Fue así como, en penales, América se llevó una de las finales más espectaculares en la historia de la Liga BBVA MX, por lo que Alejandro Castro quedó marcado como uno de los villanos más grandes del club y con supuestos actos de “venderse” ante los de Coapa, por lo que ahora reveló verdaderamente qué ocurrió en ese cotejo.

¿Por qué Alejandro Castro desvió el cabezazo de Moisés Muñoz?

Fue durante una charla en el podcast Los Rookies que Alejandro Castro se defendió de quienes aseguran que se vendió en aquella final para que América lograra el triunfo sobre Cruz Azul, señalando que básicamente no ganaría nada más que el odio en caso de, efectivamente, haberse vendido.

“A mi se me hace una verdadera tontería que la gente piense que ganas más perdiendo una final que ganando. O sea, es una falta de respeto para la inteligencia, para el esfuerzo y para todo lo que cuesta llegar a una final. De verdad es absurdo, no sé por qué pueden salir esas teorías”, sentenció el exjugador de Cruz Azul.