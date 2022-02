Alejandro Mayorga: “En Chivas me faltaron minutos”

Alejandro Mayorga es uno de los refuerzos de Cruz Azul en este Torneo Grita México Clausura 2022 en la Liga BBVA MX y se enfoca en tener regularidad con la Máquina para soñar con una posible convocatoria a Selección Azteca.

En la conferencia de prensa de este martes en La Noria, Mayorga reconoció que su regreso a Chivas estancó su proceso dentro de la selección olímpica. Admitió que le faltaron minutos de juegos para poder ser considerado para Tokyo 2020.

“Yo tenía toda la intensión de tener esa regularidad, cada quien tiene un proceso diferente. El regresar a Chivas me faltaron minutos para seguir en el proceso de olímpicos. No sé cuál haya sido el motivo, pero la falta de minutos me llegó a afectar un poco”, confesó el futbolista de la Máquina Celeste.

Mexsport

Alejandro Mayorga suma 46 minutos en las primeras tres jornadas con Cruz Azul y sabe que su mentalidad será clave para ganarse la confianza del técnico Juan Reynoso.

“Yo creo que aquí lo importante son los objetivos que tenemos como grupo. Tenemos que ir a buscar el campeonato que es lo que tenemos en mente. Yo sé que si eso se conjuga, pueden surgir mejores oportunidades y así es como te voltean a ver de selección. Las convocatorias a selección, te las ganas aquí en el club”, dijo Mayorga.

Cruz Azul suma un joven defensa con Mayorga

La defensa de Cruz Azul tuvo una renovación para este torneo en la Liga BBVA MX y Alejandro Mayorga sabe que los jóvenes tienen que ser cobijados por jugadores de experiencia como el paraguayo Pablo Aguilar, quien vive su último torneo en el balompié mexicano.

“La directiva se encarga de la toma de decisión, ahorita hay un gran equipo, siempre es importante tener esa figura de jugadores experimentados, esa sinergia entre los de experiencia y los jóvenes es un tema interesante. Esperemos que podamos hacer cosas importantes”, señaló el zaguero de Cruz Azul.

La Máquina Celeste disputará su partido de la Jornada 4 el próximo lunes 7 de febrero, el cotejo será ante León y comenzará a las 9:05 de la noche en la cancha del Nou Camp.