Alejandro Zendejas se despide de un elemento del América: ‘Te vamos a extrañar’

El jugador del América, Alejandro Zendejas tuvo que hacer una de las despedidas más dolorosas, y fue pública la manera como dijo adiós a una jugadora del Ame que se ha marchado a Tigres.

Zendejas, elemento de los azulcremas , se manifestó en la red social conocida como Instagram y en un comentario lamentó que los caminos se separen, con una jugadora muy querida por el americanismo y que ha visto terminado su ciclo.

Te podría interesar: América se queda sin un ’10'

El América femenil está atravesando por cambios, y ahora le tocó a Sabrina Enciso decir adiós y para Alejandro Zendejas, quien es su pareja sentimental, fue doloroso y un comentario en el mensaje de despedida de la jugadora dejó evidencia.

El mensaje de adiós de Zendejas para Enciso, su pareja sentimental

Alejandro Zendejas reaccionó a un emotivo mensaje en el que Sabrina se marchó de los azulcremas.

“Hoy me toca despedirme del Club América, un lugar que fue mi casa durante 3 años. Me voy con el corazón lleno de emociones: tristeza por dejarlo, pero también una profunda gratitud por cada momento vivido, los buenos y los no tan buenos, que también me hicieron crecer.

Gracias a la afición por su pasión y apoyo incondicional, a mis compañeras por cada batalla compartida, a los entrenadores y al staff por confiar en mí y darme esta oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Gracias”, explicó Enciso.

Fue sobre ese posteo, que Zendejas, no escondió su dolor: “Te vamos a extrañar”.

Ese comentario tiene más de 5 mil reacciones y bastantes respuestas de los aficionados que lamentan esta separación por motivos laborales.

Te podría interesar: Diego Valdés manda emotivo mensaje tras irse del América

América, se alista para el torneo Apertura 2025

Las Águilas del América, con Zendejas incluido, se alistan en Coapa en miras al siguiente torneo y de acuerdo a un posteo compartido en redes sociales, trabajaron por la mañana de este viernes.

América debuta hasta el 11 de julio, cuando viajen a Juárez para medirse ante los Bravos , en un nuevo camino de los dos equipos por lograr cosas importantes.