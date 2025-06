Antes de dejar México, Diego Valdes le manda un recadito al América

Luego de tres años con el América y un tricampeonato, el volante ofensivo Diego Valdes ha partido con rumbo a Argentina, en donde solo unos exámenes favorables de carácter médico lo separa de firmar con Vélez Sarsfield.

Valdes no se fue sin expresar sus sentimientos por dejar un país en el que trabajó la última década repartida entre tres escuadras.

El chileno Valdes, quien deja el 10 vacante en el Ame, viajó este jueves por la mañana y ante las cámaras y micrófonos de Azteca Deportes, compartió sensaciones y sentimientos encontrados por dejar América y México y enfilarse a un nuevo reto en Argentina.

Jugar en la liga de aquel competitivo balompié, afirmó Valdes, obedece a dos motivos uno de ellos muy personal.

Valdes acepta propuestas de México, Brasil y Argentina

El atacante Diego Valdes, explicó en entrevista en el Aeropuerto, que hubo opciones (más de una) por quedarse en México y agregó que en Brasil también lo quisieron firmar, pero que un par de motivos lo llevan a aceptar Vélez.

La familia: Valdes aceptó que el principal motivo fue la charla familiar en la que ahora vivir y trabajar en Argentina, los tiene mucho más cerca de su país natal que es Chile, al estar colindantes. En ese sentido quedarse en México no parecía tan atractivo ni ir a jugar a Brasil, respetando en este punto de su trayectoria un consenso familiar, sin dejar de lado que realmente ir a jugar a Velez y a Argentina le llamó la atención. “Tomamos una decisión familiar, más de estar cerca de nuestra gente en Chile”.



Recalcó que el futbol de Argentina también es un desafío lindo en su carrera, y no menor a México o Brasil



Tomamos una decisión familiar, más de estar cerca de nuestra gente en Chile

Diego Valdes of America during the 4th round match between America and Atletico San Luis as part of the U-23 Basics Forces Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Club America, on January 28, 2025 in Mexico City, Mexico.

Diego Valdes y el contundente mensaje antes de partir

Valdes explicó que sentía una especie de tristeza por partir, dejando amigos, compañeros y una vida de 9 años en México. Incluyó hasta el dejar los colegios de sus hijos y empezar a construir una nueva vida en Argentina.

Indicó que se dijeron muchas cosas respecto a una supuesta relación fracturada en el América, descartando que en realidad fuera así, agradeció haber jugado ahí y que con el América todo quedó en muy buenos términos, solo esperando que pueda aprobar sus estudios médicos en Vélez para quedar desligado.

Finalmente le envió un mensaje a la afición americanista ahora que parte

“Muchas gracias por todo, me voy contento porque logramos muchas cosas y me sentí muy querido. A donde vaya, espero que me recuerden siempre”.