Alejandro Zendejas habría elegido jugar con Estados Unidos

El mediocampista del América, Alejandro Zendejas, ha hecho todo lo posible para no referirse públicamente a la decisión de representar a México o Estados Unidos; sin embargo, su reciente convocatoria al combinado de las barras y las estrellas podría convertirse en un paso determinante.

Envuelto en la indumentaria estadounidense y en la antesala de su enfrentamiento contra la Selección de Serbia, el futbolista de 24 años de edad declaró: “Estoy enfocado en el partido de mañana, debo de aprovechar esta oportunidad”.

‘Zende’ se mostró satisfecho por tener minutos con el representativo de la Unión Americana y no olvidó al club en el que –a lo largo del último año- se ha consolidado dentro de la Liga BBVA MX.

“Estoy agradecido con Club América, que me dejó venir, me sentí a gusto desde el primer día, me dieron una buena bienvenida. Ahora estoy disfrutando el momento con esta oportunidad que me dieron, con gente que conozco de hace muchos años”, señaló.

La cercanía de Zendejas con Estados Unidos

El nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, pudo negarse a asistir al llamado que le hizo el estratega interino de los estadounidenses, Anthony Hudson, pero eligió decir ‘presente’ y, en su primera conferencia, compartió la felicidad que le provoca a su entorno verlo con la posibilidad de escoger entre las dos selecciones más exitosas de la Concacaf.

“Mis papás me apoyan en la decisión que tome. El equipo que está en esta selección, son compañeros que muchos ya están en Europa y eso me motiva mucho más; estoy feliz de estar con ellos disfrutando del momento”, sentenció.

Zendejas participó en 37 partidos con las categorías sub-15 y sub-17 de los Estados Unidos. Aun si tiene actividad frente a Serbia o Colombia, mantendrá la oportunidad de decantarse por México, debido a que se trata de un par de encuentros amistosos.