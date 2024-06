¡Bajo la lluvia! Alemania consigue su pase a ‘cuartos’ en la EURO 2024

Entre la suspensión durante 25 minutos del partido por una tormenta eléctrica con una tremenda tromba de agua, un gol anulado a cada equipo por la revisión del VAR, las ocasiones de las dos selecciones y un penalti fortuito que aclaró todo su panorama, Alemania superó la prueba, doblegó a Dinamarca y avanzó hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024, pendiente de su siguiente desafío: España o Georgia.

Un triunfo subido en una montaña rusa, cuyo comienzo fue fulgurante, imponente. Después perdió fuerza para resolverlo todo en la segunda parte, impulsado por la mano de Andersen que detectó el VAR y decretó el árbitro Michael Oliver en el penalti que transformó en el 1-0 Kai Havertz y lanzado ya definitivamente hacia la clasificación por el 2-0 de Jamal Musiala.

No haría bien Alemania en contentarse demasiado. No es una máquina perfecta. Ni se acerca. Por instantes, lo aparenta. Parece apabullante. Es ‘su’ Eurocopa. Lo sabe y lo transmite. Es su oportunidad. Lo siente y lo demuestra. Después, sufre. Como casi todas las selecciones. Cuando Dinamarca se asentó, en cuanto soportó el comienzo contra las cuerdas, resistente ante una sucesión de ocasiones en 10 minutos, demostró que el conjunto germano también es un equipo vulnerable. Se le puede ganar, aunque no lo hizo.

PREVIO

Después de generar muy poca expectativa a principios de año por una desastrosa racha de malos resultados en 2023, la selección de Alemania, ha demostrado que es una auténtica aspirante al título tras superar el Grupo A sin mayores problemas. El combinado de Julian Nagelsmann logró liderar su grupo y mostró versatilidad en todo momento, después de golear por 5-1 sobre Escocia, vencer a Hungría por 2-0 y exhibir una actitud aguerrida para marcar en la parte final del partido en su empate 1-1 con Suiza.

Dinamarca buscará igualar su actuación heroica de la Eurocopa 2020, donde una vibrante carrera hasta las semifinales hizo que el mundo del futbol los llenara de elogios. Los daneses no han brillado tanto en esta edición, ya que sus tres empates en el Grupo C les bastaron para hacerse con el segundo puesto, por detrás de Inglaterra y por encima de Eslovenia, a la que superaron de una manera peculiar, después de que ambas selecciones terminaron empatadas a puntos, diferencia de goles y goles marcados.

