Los 2 gigantes europeos que no estarían en el Mundial de 2026

La eliminatoria europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha encendido las alarmas para dos titanes del fútbol: Alemania e Italia, ambas con cuatro títulos mundiales en su palmarés, atraviesan momentos de incertidumbre que podrían dejarlas fuera del torneo en México, Estados Unidos y Canadá. La fase de grupos, que otorga 12 boletos directos a los líderes y envía a los segundos lugares a un repechaje, no perdona errores, y ambos equipos han tropezado en el arranque.

Así está la situación de Alemania

Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, sufrió un inesperado revés en su debut al caer 2-0 ante Eslovaquia (52 del ranking FIFA) en el Estadio Tehelné Pole. Los goles de Peter Hancko y Robert Strelec expusieron las fisuras de una Mannschaft que, pese a su talento con figuras como Wirtz y Goretzka, no logra consolidarse tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos de los Mundiales 2018 y 2022.

La derrota, combinada con el triunfo de Irlanda del Norte (3-1 sobre Luxemburgo), hunde a los teutones en el último lugar del Grupo A. Con cinco partidos por delante, el duelo clave ante Irlanda del Norte este jueves en Colonia será decisivo para recuperar terreno. El antecedente es favorable: un contundente 6-1 en las eliminatorias a la Euro 2020.

La histórica Italia, aún con menos chances

Italia, por su parte, vive una situación más crítica. La Azzurra, ahora bajo el mando de Gennaro Gattuso, enfrenta a Estonia este viernes en Bergamo con la obligación de ganar para recuperar el segundo puesto del Grupo I, que actualmente ostenta Israel. Noruega, líder invicta con cuatro victorias, parece inalcanzable. Tras ausentarse de Rusia 2018 y Qatar 2022, Italia no puede permitirse otro fracaso.

Con 12 grupos en juego, donde solo los líderes clasifican directamente y los segundos disputan un repechaje de alta tensión, Alemania e Italia están contra las cuerdas. El futbol europeo no da tregua, y para estos gigantes, cada partido es ahora una final.

