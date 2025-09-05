Resultados de HOY viernes 5 de septiembre en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026
Conoce todos los resultados de los partidos que se jugaron hoy de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026
Este viernes 5 de septiembre del 2025, se disputaron 10 partidos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 . Selecciones como Francia, Italia, Croacia, Dinamarca e Islandia tuvieron actividad HOY y dejaron resultados bastante llamativos.
Entre los equipos más llamativos de la jornada, Italia logró ganar 5-0 en Estonia de local en el Estadio Gewiss. Con goles de Kean, Raspadori, Bartoni y doblete de Retegui.
Italia 5-0 Estonia.
De igual forma, Francia tuvo actividad y logró ganar 2-0 a Ucrania con goles Olise y Mbappé. Fue el primer partido del Grupo D, por lo que los galos iniciaron con el pie derecho.
Ucrania 0-2 Francia en el Estadio Miejski
Por otra parte, Dinamarca y Escocia empataron 0-0 en el Estadio Parken, uno de los partidos más parejos del día con dos equipos que buscan su boleto a la Copa del Mundo.
El partido que más goles tuvo en el día fue el de Grecia vs Bielorrusia en el Estadio Georgios Karaiskakis. El encuentro terminó 5-1 con la victoria de los griegos.
Otros resultados de las eliminatorias de la UEFA
Los juegos dejaron un total de 33 goles anotados.
- Eslovenia 2-2 Suecia en el Estadio Stozice
- Suiza 4-0 Kosovo en el Estadio St. Jakob Park
- Islandia 5-0 Azerbaiyán en el Estadio Laugardalsvollur.
- Moldavia 0-4 Israel en el Estadio Zimbru
- Islas Feroe 0-1 Croacia
- Montenegro 0-2 Chequia
