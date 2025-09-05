Resultados de HOY viernes 5 de septiembre en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026

Este viernes 5 de septiembre del 2025, se disputaron 10 partidos de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 . Selecciones como Francia, Italia, Croacia, Dinamarca e Islandia tuvieron actividad HOY y dejaron resultados bastante llamativos.

Entre los equipos más llamativos de la jornada, Italia logró ganar 5-0 en Estonia de local en el Estadio Gewiss. Con goles de Kean, Raspadori, Bartoni y doblete de Retegui.

Italia 5-0 Estonia.

De igual forma, Francia tuvo actividad y logró ganar 2-0 a Ucrania con goles Olise y Mbappé. Fue el primer partido del Grupo D, por lo que los galos iniciaron con el pie derecho.

Ucrania 0-2 Francia en el Estadio Miejski

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡, 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 ! 🔥 Nos Bleus lancent parfaitement leur campagne de qualifications à la Coupe du monde 2026 🙌 🇺🇦0-2🇫🇷 #UKRFRA I #FiersdetreBleus pic.twitter.com/2DYPlp06rV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025

Por otra parte, Dinamarca y Escocia empataron 0-0 en el Estadio Parken, uno de los partidos más parejos del día con dos equipos que buscan su boleto a la Copa del Mundo.

El partido que más goles tuvo en el día fue el de Grecia vs Bielorrusia en el Estadio Georgios Karaiskakis. El encuentro terminó 5-1 con la victoria de los griegos.

Otros resultados de las eliminatorias de la UEFA

Los juegos dejaron un total de 33 goles anotados.

Eslovenia 2-2 Suecia en el Estadio Stozice

Suiza 4-0 Kosovo en el Estadio St. Jakob Park

Islandia 5-0 Azerbaiyán en el Estadio Laugardalsvollur.

Moldavia 0-4 Israel en el Estadio Zimbru

Islas Feroe 0-1 Croacia

Montenegro 0-2 Chequia