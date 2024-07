¡Última hora! Se confirma el rival de México en Tiro con Arco en París 2024

Con la mira en las semifinales del Tiro con Arco en París 2024. La delegación mexicana conformada por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, ya conocen a sus rivales para los Cuartos de Final, prueba que se realizará este mismo domingo 28 de julio a las 7:01 AM (tiempo del centro de México).

Se trata de la tripleta de Alemania que vienen de eliminar en los Octavos de Final a Gran Bretaña, en actividad que inicio a la 1:30 AM (tiempo del centro de México). Asimismo, China Taipei eliminó a Estados Unidos (5-1), Países Bajos hizo lo propio con Francia (6-0), mientras que Indonesia derrotó a Malasia, 5-3.

El tenebroso subsuelo francés | Pasaporte Colosal con Toño Rosique

Te puede interesar: Goretti Zumaya eliminada en la ronda clasificatoria de Rifle de Aire 10 metros Femenino París 2024

¿Cómo quedaron los Cuartos de Final del Tiro con Arco por equipos Femenil en París 2024?

Los Cuartos de Final arrancan en punto de las 6:15 AM (tiempo del centro de México).

Países Bajos vs India (6:15 AM)

Corea vs China Taipei (6:38 AM)

México vs Alemania (7:01 AM)

Indonesia vs China (7:24 AM)

¿A qué hora son las semifinales de Tiro con Arco por equipos Femenil en París 2024?

Las semfiniles se disputarán a las 7:47 AM, la primera; mientras que la segunda será en punto de las 8:10 AM.

¿A qué hora es la Final de Tiro con Arco por equipos Femenil en París 2024?

La Gran Final está programada a las 9:11 AM, donde se buscará la medalla de oro. Previo a eso se peleará el bronce a las 8:48 AM.