Es delantero de Cruz Azul, tiene 17 años y está en el Top 60 de promesas a nivel mundial

En las últimas horas se ha dado a conocer una lista de 60 futbolistas que, con base en su edad, juegos disputados y goles, asistencias o participación en el campo, forman parte de las promesas a nivel mundial. En este listado aparece Alex Gutiérrez, joven de 17 años que forma parte de Cruz Azul .

De acuerdo con The Guardian, Alex Gutiérrez, quien llegó a la Máquina de Cruz Azul hace tan solo unos meses, forma parte de los 60 jugadores que pueden ser los que sostengan el futbol en los próximos años. Si quieres conocer más respecto a este futbolista, entonces quédate con nosotros.

¿Quién es Alex Gutiérrez, jugador de Cruz Azul que es una promesa mundial?

Nacido en Oklahoma, pero con sangre mexicana, Alex Gutiérrez es un futbolista que se desempeña como delantero y que, actualmente, forma parte del Cruz Azul. Vale decir que hasta el momento no ha visto participación en el torneo Apertura 2025, aunque ya ha salido a la banca en más de una ocasión.

🚨📁➖ el delantero canterano del Necaxa Alex Gutiérrez es nuevo jugador de Cruz Azul llega en paquete junto a paradela pic.twitter.com/fYRr5EEvpm — El compa 🚂💙💙 (@Daniel52655318) July 9, 2025

Previo a su llegada a Cruz Azul, Alex Gutiérrez destacó con creces en los Rayos del Necaxa, al grado de formar parte del título de Liga que la categoría Sub-17 obtuvo hace unos meses. Este hecho llamó la atención de los capitalinos, los cuales lo ficharon en medio de la contratación de Nicolás Larcamón.

En estos momentos, el delantero se encuentra disputando el torneo Apertura 2025 con las categorías inferiores del conjunto cementero, con el cual ya se ha podido estrenar en más de una ocasión. De igual modo, el nacido en el 2008 ya sabe lo que es jugar en la Selección Mexicana, por lo que su participación en el próximo Mundial Sub-17 es probable.

Aprovechando que no hay fútbol aquí les dejo el gol de Alex Gutiérrez en el partido de Cruz Azul Sub 21 de la Jornada 7 del Abertura 2025 pic.twitter.com/yHUM0urU0H — SÓLO AZUL (@_SoloAzul) September 3, 2025

¿Qué otros futbolistas mexicanos aparecen en la lista de jóvenes promesas mundiales?

Así como el jugador de Cruz Azul, México tiene dos elementos más en esta prestigiosa lista siendo estos José Mancilla y Gilberto Mora. El primero ha destacado por su técnica en el centro del campo de los Pumas de la UNAM, mientras que el segundo fue uno de los mejores jugadores del pasado Mundial Sub-20.