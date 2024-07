Alexa Moreno está lista para afrontar París 2024

La gimnasta nacida el 8 de agosto de 1994 en Mexicali, Baja California, Alexa Moreno, tiene la confianza a tope para subir al podio en sus terceros Juegos Olímpicos en París 2024.

En la fiesta veraniega celebrada en Tokio 2020, la atleta mexicana terminó a menos de una décima de conseguir la medalla de bronce en salto de caballo, sin embargo consiguió la puntuación más alta para México en una final.

Después de ese suceso, Moreno descansó al rededor de 20 meses para recuperarse de sus lesiones.

En una entrevista que brindó la gimnasta para Olympics.com, la mexicana comentó:

“Me gusta mucho hacer gimnasia. El final del ciclo fue un poquito complicado. Bueno, mucho. Entonces me quedé como con sentimientos encontrados con respecto al deporte en general y sentí que no disfruté tanto del proceso los últimos meses. Y me quedé como con elementos y algunas cosas que quería probar; cositas pendientes. Cuando fui al Mundial de 2022 para verlo como espectadora, ahí dije ‘Ay, qué ganas de estar ahí dentro, ¡qué emoción!’. Y así dije ‘Sí, lo voy a intentar, no sé si lo voy a lograr, pero sí quiero vivir otro Campeonato del Mundo’. Entonces eso fue lo que más me me hizo regresar, querer vivir esa experiencia una vez más y al final lo logré", explicó.

Alexa Moreno en París 2024

Para el evento que se desarrollará en la capital francesa, la atleta mexicana dijo:

“No soy una persona que tenga mucha confianza en sí misma por naturaleza, pero cuando llega el momento de competir, tengo la sensación de que ya he estado aquí antes”, puntualizó Moreno tras entrenarse en el Bercy Arena de París.

“Ya sé lo que tengo que hacer”.

Sobre la ausencia de las gimnastas rusas debido al conflicto que atraviesa con Ucrania, la mexicana comentó:

“Es una pena que no estén porque uno quiere competir con las mejores del mundo, pero dado que es un país dominante en la gimnasia, eso da más posibilidades”.

Todo lo anterior fue comentado por la atleta después de sus entrenamientos de preparación en París.

Veremos qué resultado consigue Alexa Moreno en estos justa veraniega.

