Henry Martín advierte: “Estamos más vivos que nunca”

Aunque la derrota via penaltis en Salt Lake City hizo pensar que el América se había quedado sin oportunidad de acceder a la siguiente ronda, la realidad es que, al interior del vestuario, todavía aspiran a meterse entre los mejores cuatro representantes de la Liga BBVA MX y así acceder a los cuartos de final de la Leagues Cup, de acuerdo con el capitán, Henry Martín.

“Realmente América, si no levanta un título, será un fracaso. Cualquier otro equipo, en esta instancia, no tendrá las mismas críticas. Lamentablemente o afortunadamente, estamos en esta situación de tener un equipo peleando siempre. En esta competencia, estamos más vivos qué nunca, estamos con posibilidades de calificar, que es lo que se busca”, dijo en conferencia, junto al entrenador del club, André Jardine.

Martín analizó la situación actual del América

El atacante emitió una reflexión sobre la manera en la que el americanismo se ha unido durante los triunfos constantes e hizo un llamado para caminar juntos también en la tempestad.

“La seguidilla de victorias te hace parte de la vida, todo te sale y todo funciona, ahora es lo contrario, pega en el palo y va afuera, es parte de y hay que sufrirlo, hay que sufrir cuando al equipo no le salen las cosas. Habrá momentos duros y tenemos que estar unidos, ver a la afición, feliz en el tricampeonato, que sufra con nosotros. Son normales los bajones, en al vida sucede. Nos tenemos que ver unidos todos, es cuando más juntos tenemos que estar. Cuando las cosas se reviertan, no se vale estar si no estuviste en las malas”, indicó.

Eso sí, para recomponer el rumbo y llevarlo a donde pretenden quienes representan a la institución de Coapa, deben imponerse con claridad al Minnesota FC y así lo manifestó el ‘9' de las águilas.

“El partido de mañana es definitivo. Ganando nos ponemos en un lugar mejor y con chances de calificar. Los resultados de ayer nos ayudan muchísimo. Buscábamos los nueve de nueve puntos y ahora queremos los siete de nueve y eso nos dará chance de estar entre los cuatro”, explicó.

Henry, a favor de la llegada de grandes delanteros

El delantero yucateco habló también acerca de la competencia que tiene con quienes comparten posición en el club y la potencial llegada de Allan Saint-Maximin.

“Cada vez que traen delanteros nuevos, uno aprende de ellos, se adapta a nuevas formas de jugar; el estilo de ‘Pantera’ (Zúñiga) es muy potente, Aguirre es similar a mí y es muy bueno en el juego aéreo. A mí siempre me gusta aprender de mis compañeros y potenciar sus virtudes”, apuntó.

¿Y en el plano individual?: Concluyó: “Estoy en proceso de poder competir, sentirme sano en las canchas y de a poco vamos a retomar el nivel que me gusta dar y ofrecer al equipo”.

