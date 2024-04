El mensaje de Alexis Gutiérrez a Juan Escobar

Está por cerrar la fase regular del fútbol mexicano y Cruz Azul está muy cerca de hacerlo en la parte alta de la tabla; sin embargo, primero tendrá que medirse a Toluca en la última jornada del Clausura 2024.

El Toluca vs Cruz Azul tiene un ingrediente muy especial, el factor Juan Escobar, ex jugador y ex capitán de la Máquina que ya viste los colores de los Diablos Rojos y este fin de semana se verá la cara con sus ex compañeros que también están muy ansiosos de ver al futbolista paraguayo.

“Juan es muy buen amigo, aquí son muchísimas cosas. Se le quiere todavía a Juan, pero yo creo que ya está en otro equipo y nosotros tenemos que defender a Cruz Azul ha muerte”, mencionó Alexis Gutiérrez en entrevista para Azteca Deportes.

Elogios para Anselmi

Por otro lado, también Alexis Gutiérrez aprovechó para hablar sobre el trabajo que ha hecho el director técnico argentino, Martín Anselmi dentro de lo grupal y también en lo particular con la plantilla de Cruz Azul.

“En lo personal la confianza que me ha dado y también en lo grupal. Yo creo que hace mucha unión, primero es el equipo y siempre nos respalda, nos apoya. Yo creo que lo que cambia, es la confianza, entras a la liguilla con más confianza obviamente, pero pues no te asegura nada, hay que seguir trabajando, seguir la misma línea, mejorar nuestra línea. Porque sabemos que nos jugamos todo y es una linda oportunidad a todos para poder desenvolvernos y demostrar”, puntualizó el mediocampista.

Cruz Azul se enfrenta a Toluca este sábado en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un duelo en el que podrían quedar como líderes tras una combinación de resultados o irse a la zona de play in en caso de una derrota.

