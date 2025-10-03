Canterano de Chivas, Campeón con Cruz Azul y fichaje BOMBA del América se la juega por un equipo de México

Club América llega a la recta final de la fase regular del Apertura 2025 con un rendimiento que lo mantiene entre los aspirantes al título. Tras 11 jornadas, las Águilas suman 24 puntos y se sitúan en la parte alta de la tabla, con un balance que refleja solidez ofensiva y crecimiento en la regularidad del equipo.

El equipo ha mostrado una versión más contundente en ataque: en la más reciente jornada, América se impuso de forma categórica en el Clásico Capitalino, imponiéndose 4-1 y dejando buenas sensaciones en la creación de juego y en la capacidad de definir las oportunidades. El buen momento de jugadores como Alejandro Zendejas quedó en evidencia en ese duelo, donde fue figura y el equipo capitalino recuperó confianza tras altibajos previos.

¿Qué declaró Alexis Gutiérrez sobre el América, Cruz Azul y Chivas?

La llegada de refuerzos pensados para aportar dinamismo en el medio campo ha sido uno de los factores que explican la mejora. Alexis Gutiérrez, incorporación que levantó expectación tras su salida de Cruz Azul, ha hablado sin rodeos sobre sus ambiciones y su orgullo por vestir la camiseta azulcrema.

En declaraciones previas al encuentro contra Santos Laguna en la jornada 12, Gutiérrez afirmó: “América lo considero el mejor de México. Estuve en equipos grandes, estoy orgulloso de haber pertenecido a esos equipos, pero considero ahora que estoy en el mejor equipo de México y estoy feliz”. Sus palabras muestran confianza y también aumentan la presión positiva, se espera que sume opciones en la zona ofensiva del mediocampo.

¿Por qué el partido contra Santos es importante para el América?

El choque contra Santos Laguna, programado para la jornada 12, será una prueba para medir la consistencia del conjunto americanista frente a un rival que necesita levantarse en la tabla; el partido adquirirá peso por la necesidad de América de mantener el ritmo en busca de la cima y asegurar plaza directa a la liguilla.

En la evaluación general en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , América exhibe argumentos futbolísticos y una plantilla con recursos para pelear hasta el final del torneo.

La continuidad táctica, el rendimiento de las nuevas incorporaciones y la capacidad de manejar la presión, representada en declaraciones como las de Gutiérrez, serán determinantes para que las Águilas confirmen su condición de candidatos al título en la segunda mitad del Apertura 2025.

