Jugó para tres grandes de la Liga BBVA MX y nunca pudo estar en un mundial con México

En la historia del futbol mexicano existen todo tipo de historias, desde jugadores que brillan desde que aparecen en el máximo circuito, mientras que otros que brillan en varios equipos no logran el sueño más grande de un profesional, disputar una Copa del Mundo.

Este es el extraño caso de Javier Sánchez Galindo, quien a lo largo de su carrera logró ser campeón del futbol mexicano con las playeras de América y Cruz Azul , siendo uno de los mejores defensas centrales de su época, pero por diferentes situaciones nunca logró ir a un mundial.

¿Cómo fue la carrera de Javier Sánchez Galindo?

Su primera oportunidad llegó con el Mundial de México en 1970 , donde nunca fue considerado para formar parte del representativo mexicano, él apenas tenía 23 años, pero había logrado levantar un trofeo de Copa y uno de Liga con Cruz Azul un año antes.

Uno de los grandes fracasos de su carrera llegó en 1974, donde sí fue llamado para ser parte de la Selección Mexicana que disputó el Premundial de Haití, pero que no logró los resultados esperados y el combinado mexicano quedó fuera de la justa mundialista.

El gran momento que estaba viviendo en 1977, prácticamente le aseguraba un lugar en el Premundial de 1977, pero José Antonio Roca, quien era el estratega nacional en ese momento, lo dejó fuera por una supuesta indisciplina.

Hasta ese momento, Javier Sánchez Galindo ya había logrado sumar 6 títulos de Liga de los cuales 5 los logró con la playera de Cruz Azul y una más con la casaca del América, también tuvo un paso por Guadalajara.

Aunque para muchos su nombre ha pasado desapercibido, su carrera y gran nivel por más de una década, aunque su historia no es única es una de las más recordadas de un jugador de gran nivel que no pudo ir a un Mundial.

