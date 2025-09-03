Alexis Sánchez regresa a España con este equipo histórico

El Sevilla ha dado un golpe interesante y mediático en este cierre de mercado, se trata de Alexis Sánchez quien regresará a España para vestir la camiseta del club europeo. El delantero chileno de ahora 36 años, que vivía una situación complicada en el Udinese de la Serie A donde no era considerado en lo absoluto por el técnico Kosta Runjaic, llegará en calidad de agente libre tras rescindir su contrato con el equipo italiano.

El acuerdo, confirmado por medios internacionales, representa un movimiento de alto impacto para la dirección directiva que lidera Antonio Cordón. Sánchez, con un pasado glorioso en clubes como el Barcelona, Arsenal e Inter de Milan, aceptó una reducción salarial para facilitar su incorporación, considerando los problemas de límite salarial financieros que atraviesa el conjunto del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los últimos números de Alexis en Udinese

Aunque la temporada pasada el chileno no aportó con goles ni asistencias en sus 14 partidos disputados, su experiencia y calidad técnica serán valiosas para un equipo que busca reinventar su plantilla y ataque. Sánchez llega para competir con los demás elementos en los puestos ofensivos.

Para el chileno, este fichaje significa volver a una liga donde ya triunfó entre 2011 y 2014, además de mantenerse en Europa como siempre mantuvo su deseo. Para el Sevilla, es una apuesta de bajo riesgo e inversión por un jugador con mentalidad ganadora y conocimiento del fútbol español.

El anuncio oficial se espera en las próximas horas, cerrando así una ventana de fichajes donde el club andaluz priorizó la experiencia para no sufrir en el tema del descenso como en las temporadas pasadas.

