Jugó con Cristiano Ronaldo, es argentino y jugará en el Chelsea

El extremo argentino de 21 años fue testigo presencial del triunfo 2-0 ante el Fulham, donde su compatriota Enzo Fernández anotó un gol y dio una asistencia. Horas posteriores, los Blues hicieron oficial lo que se convirtiera en un nuevo récord a la lista para la cantera de los Red Devils, convirtiéndose en la cuarta venta más alta de su historia, solo superada por las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María.

Te puede interesar: Argentina, Brasil o México: qué país tiene una plantilla de futbol más cara

El cuadro inglés, en una jugada estratégica, se reservó un 10% para una posible futura venta, además de asegurar ingresos inmediatos que mejoran significativamente su situación de fair-play financiero. Garnacho, nacido en España, pero formado en las categorías inferiores del United, deja la institución tras una temporada irregular para el seleccionado argentino en la que disputó 58 partidos, en los que anotó 11 goles y repartió 10 asistencias.

Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025

La apuesta de Chelsea por Garnacho

Para el cuadro Blue, este refuerzo representa una apuesta audaz por el talento de un joven con una proyección global. Alejandro se unirá a un proyecto rejuvenecido y en plena construcción que busca recuperar su lugar en la élite tras conquistar el Mundial de Clubes. Por otro lado, Garnacho buscará continuidad para buscar una convocatoria con la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Su llegada emociona y genera expectación a una afición que espera verlo formar una dupla explosiva con Enzo Fernández y otros jóvenes valores del equipo. El futbolista sudamericano deberá adaptarse rápidamente a las exigencias de un club que mira de reojo la Premier League y sueña con conquistar títulos en los próximos años.

Te puede interesar: ¿Real Madrid jugará un partido de Champions League en China?