Alexis Vega: “He querido volver a jugar futbol después de mucho tiempo”

Alexis Vega se ha convertido en el jugador más determinante en el torneo Clausura 2025. El delantero de Chivas le ha devuelto la ilusión a la afición de Toluca. Los Diablos Rojos buscan cortar una racha de 15 años sin campeonato.

“Cuando llegué de Chivas a Toluca, lo primero que pensaba era en ponerme en forma, poder jugar, poder estar de vuelta. Y, conforme fueron pasando los torneos, fui agarrando confianza, empecé a encontrar mi mejor nivel y ahora, en esta instancia, me siento feliz y cómodo dentro del terreno de juego. Pero eso también es gracias a la paciencia que tuve, a la resiliencia que demostré. Fueron dos palabras muy importantes desde mi llegada a Toluca, y se ha visto reflejado en el campo. He vuelto a disfrutar del fútbol después de mucho tiempo, y además estoy en un estado impresionante. La afición me arropó desde el primer día, y lo único que quiero es regresarle un poquito de ese cariño con una estrella más”, dijo el jugador choricero en entrevista exclusiva para Azteca Deportes .

Se fueron de Chivas y ahora pelean títulos

Otro ex jugador de Chivas que está a las puertas de un título de Liga BBVA MX es Jesús “Canelo” Angulo.

“Estamos muy felices por el presente del equipo. Creo que ya llevamos varios torneos peleando, y hasta ahora logramos llegar a la final. La verdad es que no fue nada fácil, y sabemos todo lo que hemos luchado y hecho para estar acá. Pero todavía nos falta dar el paso más importante. Tanto mis compañeros como yo estamos conscientes de que, si no damos ese paso, todo lo que hicimos durante el torneo no va a valer mucho. Por eso, estamos muy felices y motivados por lo que viene. Sabemos que tenemos un equipazo y que podemos competirle a quien sea”, dijo “Canelo” en entrevista para TV Azteca.

Ambos ex jugadores del Rebaño tienen la oportunidad de un campeonato ahora en el cuadro choricero.

“Siempre es un sueño estar acá. Este es el propósito: pelear finales, pelear campeonatos. Siempre es a lo que aspiramos todos. Y después de mi lesión, mi propósito fue volver, estar arriba, jugar liguillas, jugar finales y ganar campeonatos. Estar acá ahora me hace sentir muy bien, muy motivado y muy feliz de estar cumpliendo lo que me propuse. También soy consciente de que todavía falta lo más importante, pero estamos cerca de lograrlo”, sentenció Jesús.

