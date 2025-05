Alexis Vega y ‘Canelo’ Angulo dejaron un recadito a Chivas previo a la final

Alexis Vega y ‘Canelo’ Angulo salieron de Chivas y ahora acarician el título de Liga BBVA MX con Toluca. Ambos ex jugadores del rebaño saben que este será un escaparate para sus carreras deportivas.

“Me han pasado cosas muy bonitas desde que llegué a Toluca. Ahora llego con muchísima confianza, de una manera en la que estoy súper feliz. Mi familia, la gente, la afición… es algo impresionante. Quiero que esta inercia juegue a mi favor y poder demostrarlo, ser un referente en estos dos partidos que quedan. Levantar el campeonato, que es lo que más me llena”, dijo Vega previo a la final.

Una oportunidad histórica para los Diablos Rojos

Jesús sabe que están ante la revancha de su carrera y la oportunidad de acabar con una racha de 15 años sin trofeos para el Toluca.

“Siempre es un sueño estar acá. Este es el propósito: pelear finales, pelear campeonatos. Siempre es a lo que aspiramos todos. Y después de mi lesión, mi propósito fue volver, estar arriba, jugar liguillas, jugar finales y ganar campeonatos. Estar acá ahora me hace sentir muy bien, muy motivado y muy feliz de estar cumpliendo lo que me propuse. También soy consciente de que todavía falta lo más importante, pero estamos cerca de lograrlo”, dijo “Canelo”.

Antonio Mohamed espera levantar el cuarto trofeo de su carrera como DT con cuatro equipos diferentes.

“Cuando me despedí con André, él me dijo, no se lo dije yo, él me dijo a mí, nos vamos a ver en la final acá. Así que le dije, bueno, ojalá. Y bueno, se cumplió. Así que nosotros venimos viéndolo, nos venimos preparando para volver a enfrentarnos. Yo al plantel ese día en el vestuario del vestidor le dije que tenemos que aprender, que estaban, lo dije en la conferencia también, que estaban arriba de un escalón nuestro, o dos en ese momento, pero nosotros aparte de ese momento, hasta hoy hicimos una gran temporada, entrenamos dos superlíderes, hicimos dos series muy buenas con Monterrey y con Tigres”, mencionó el “Turco” previo a la final.

