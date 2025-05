Alexis Vega advierte al América previo a la final de la Liga BBVA MX

Alexis Vega tiene una nueva oportunidad para coronarse campeón en la Liga BBVA MX . El jugador choricero sabe muy bien los puntos débiles del América previo a la final.

“Una semana súper especial, una final con el equipo de mis amores. Aquí me formé como jugador, como persona, y obviamente estoy muy motivado, muy consciente de lo que nos estamos jugando. Estamos tranquilos y sabemos lo que podemos hacer. Primero viene el primer partido, que va a ser muy importante. Estamos estudiando muy bien al América. Sin duda alguna, es un rival muy complejo, pero también sabemos que podemos hacerle daño, así que estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer”, dijo Vega en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Alexis Vega vs América, un duelo de toda la vida

El América ha sido uno de sus rivales más significativos en toda su carrera.

“Sabemos que el América es un equipo distinto a todos los demás. No quiero menospreciar a ningún equipo, pero obviamente siempre se juega con un sabor diferente. Estos partidos son los que visten, los que todos queremos jugar. Ya me he enfrentado muchas veces al América, los conozco bastante bien. Espero que en estos partidos que quedan pueda aportar y ayudar a mi equipo”, expresó Alexis.

Puros elogios para el ‘Turco’ Mohamed

Otro ex jugador del Rebaño que busca la gloria en el futbol mexicano es Jesús Angulo. “Canelo” reconoció la experiencia de un estratega como Antonio Mohamed.

“Tenemos un técnico con mucha experiencia; ha ganado muchos títulos y siempre ha estado peleando con los equipos que ha dirigido. La verdad es que estamos muy conscientes de eso. Hablando del equipo, sabemos que tenemos un plantel muy amplio, con mucha calidad en todas las posiciones de la cancha. Creo que, si hubo un momento en el que Toluca podía quedar campeón, es este. Estamos muy contentos por lo que estamos viviendo y felices por lo que se viene”, sentenció el futbolista choricero.

