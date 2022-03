El mensaje de Alexis Vega al América | Exclusiva Azteca Deportes

Llega una nueva edición del Clásico Nacional, partido que marcará el regreso de Alexis Vega después de dos partidos de suspensión, tras ser expulsado contra el Puebla, en la Jornada 7; el atacante no pudo ver actividad en el empate ante San Luis y la victoria frente a Santos.

“Fueron momentos complicados en los cuales uno siempre quiere lo mejor para su equipo, me tocó a mi y me toca aprender de esto, de los errores se aprende y bueno ya no tocar tema con los árbitros para enfocarme en lo mío y buscar los resultados que es lo que queremos”, dijo en exclusiva para Omar Villarreal.

Alexis Vega nunca le ha anotado a América con la camiseta de Chivas

Desde que Vega debutó en el futbol mexicano como profesional, el hoy, atacante de las Chivas, ha podido marcarle en dos ocasiones al América, pero lo hizo con la playera del Toluca, equipo que lo vio nacer en la Liga MX. Por esto, y gracias al gran momento que vive, espera poder estrenarse en un Clásico Nacional.

“Me ha tocado marcarle un par de goles a América, pero con Chivas no se me ha dado la oportunidad, estoy muy contento de estar trabajando para eso, sé que en algún momento va a llegar y bueno que mejor que sea este sábado”, dijo.

¿Qué se siente meterle gol América?

“Sí (es un sabor diferente), es un Clásico, estos juegos se viven diferente, con Toluca me tocó hacerle gol en una Liguilla, en un último minuto y lo disfruté al máximo, pero creo que con la camiseta del Rebaño, yo creo que es algo especial”, agregó el ’10' del Rebaño Sagrado.

América llega al Clásico Nacional como último de la Tabla General

Las Águilas viven uno de los peores torneos en su historia. En el Clausura 2022 son últimos en la Tabla General con apenas seis unidades, racha que le costó el puesto a Santiago Solari.

En su lugar llegó Fernando Ortiz, quien fungirá como interino lo que resta del torneo. El nuevo estratega de los de Coapa debutó con derrota ante Rayados de Monterrey, por pizarra de 2-1, pero para Vega, el mal paso de los azulcremas no los hace un rival fácil.

“Es raro, porque siempre está peleando los primeros lugares, pero eso no quita que sea un equipo peligroso que tiene jugadores de muchísima calidad. Y bueno, yo sé que tarde o temprano ellos van a sacar resultados; es parte de futbol, a veces tocan buenos momentos, a veces malos, pero ellos van a seguir trabajando.

“Hay que tomarlo con mucha responsabilidad, es un equipo imporante, tienen gente que marca diferencia. Sabemos lo que nosotros tenemos, estamos jugando super bien al futbol y seguir por ese mismo camino que nos está dando los resultados”, finalizó en entrevista exclusiva con Omar Villarreal y Azteca Deportes.