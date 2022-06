Alexis Vega explica la cláusula que tiene con Chivas para ir a Europa

Platicamos en exclusiva con Alexis Vega, jugador de las Chivas que renovó hace poco con el Rebaño Sagrado, pero que espera pronto salir al futbol europeo

Alexis Vega tiene claro su futuro, ir al Viejo Continente y vivir el sueño de cualquier futbolista de nuestro país, pero para lograrlo busca seguir consolidándose con las Chivas, pues el nunca ha dudado de formar parte de la institución.

“Siempre he querido quedarme en Chivas, se hablaba mucho de que me podía ir a Europa, pero nunca tuve una oferta formal de ningún equipo. Si preguntaban por mí, pero nunca hubo algo concreto, mi mente siempre ha estado en Chivas y poder renovar, ya tengo tiempo ahí y no me gustaría irme de esta manera (gratis)", aseguró Vega en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

La cláusula que tiene Alexis Vega para fichar e Europa

Ahora si, ya que renovó con el Rebaño Sagrado tiene claro que su objetivo, que es levantar algún título con ellos. Ya después vendrá la oportunidad de jugar en Europa, dice.

“Yo sé que estoy en un grandísimo equipo, que me ha brindado las oportunidades al máximo, y bueno, queda mucho por delante, todo puede pasar, pero obviamente sigo con el sueño intacto”.

Además, quedó una cláusula la cual vimos para después irme a Europa, ya que si un equipo pregunta por mi, me den las facilidades para poder emigrar y se llegó a un acuerdo donde estamos muy contentas ambas partes”, agregó el delantero de la Selección Mexicana.