El día que Alexis Vega se encontró un millón de pesos en su cuenta

Alexis Vega se ha convertido en uno de los referentes principales del Club Deportivo Guadalajara. Su nivel con Chivas lo ha llevado a ser considerado por el profesor Gerardo Martino para las convocatorias con la Selección Nacional de México. Además, Alexis puede presumir que ya sabe lo que es colgarse una medalla de Juegos Olímpicos, tras haber formado parte del equipo que obtuvo la presea de bronce en Tokyo 2020.

Como todo jugador, el nacido en la colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México tuvo que pasar momentos difíciles para despegar en su carrera. Vega recordó en el podcast de su compañero rojiblanco, Jesús ‘Canelo’ Angulo, como fueron sus primeros momentos como futbolista, los cuales, atravesó con el Club Deportivo Toluca.

El delantero recordó el día de su debut. Fue un partido frente a los Tuzos del Pachuca en la Cancha de ‘La Bombonera’, el cual, terminó en derrota para los Diablos, luego de que Hirving ‘Chucky’ Lozano anotara el único tanto del partido. El dorsal número ’10' también platicó cómo recibió la noticia de que jugaría por primera vez un partido de Copa Libertadores, en Quito, Ecuador.



En su tiempo de descanso, Alexis explicó que esperaba tener aproximadamente 15,000 pesos en su cuenta,luego de los minutos jugados con Toluca en sus tres primeras quincenas, sin embargo, al llegar al banco, fue sorprendido por la cantidad que encontró en su cuenta bancaria.

“Esa feria no es mía. Marco a Rossi (la contadora de Toluca). Me depositaron un dinero que no era, porque yo no gano eso.”

Luego de esto, Vega explica en el video cómo es que se pagaban las cuotas y bonos en el club de Metepec, Estado de México y qué fue lo que hizo con esa cantidad. En esta parte, detalla que en efecto, este dinero le pertenecía a él y había sido compensado por los minutos de juego que había tenido con los ‘Diablos’.

La entrevista completa la podrás encontrar en el canal de Youtube Canelo Angulo.