Los equipos de la Liga BBVA MX a los que iría Alexis Vega si sale de Chivas

El futuro de Alexis Vega en Chivas no está asegurado. El delantero fue separado del primer equipo, junto con ‘Chicote’ Calderón y Raúl Martínez, luego de haber incumplido con el reglamento del club rojiblanco.

El ex del Toluca no se ha manifestado al respecto, como sí lo hizo ‘Chicote’ Calderón con una foto en sus historias de Instagram. Sin embargo, entre las sanciones que le podría imponer el equipo, es la rescisión de contrato, aunque no se ha dicho nada al respecto.

Te puede interesar: Los jugadores que ocuparían los lugares de Vega, Chicote y Martínez en Chivas

Diez preguntas rápidas con Alexis Vega, delantero | Seamos Héroes

Alexis Vega seguiría en la Liga MX

Si Chivas toma la decisión de dejar salir a Alexis Vega, recordando que su contrato finaliza en junio del 2024, hay algunos equipos en la Liga BBVA MX que podrían darle la bienvenida al atacante mexicano, pues en ocasiones anteriores ha sonado para reforzar a alguno de ellos.

En primera instancia está Tigres. El actual campeón del futbol mexicano, ya ha estado interesado en fichar a Alexis Vega en algún momento. El otro equipo del norte que mostró interés por el ’10' rojiblanco, es Rayados. En algún momento los regios presentaron una oferta formal por él, pero no llegó a nada.

Refugio Ruiz/MEXSPORT during the game Guadalajara vs Mazatlan FC, corresponding to Round 11 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on September 26, 2023. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 26 de Septiembre de 2023.

Finalmente, otro equipo que buscaría a Alexis Vega, sería Cruz Azul. Algunos aficionados del conjunto cementero, respondieron al comunicado donde Chivas anunciaba la separación del jugador, dándole la “bienvenida” al equipo. Ellos consideran que caería perfecto para el esquema de los dirigidos por Joaquín Moreno.

Por ahora, todo es un misterio. De acuerdo a David Medrano, el conjunto rojiblanco está analizando la situación de cada uno de los jugadores separados y podría ser en los próximos días, cuando se anuncie algo. Cabe recordar que hasta ahora, el mexicano ha estado tanto en Toluca, como en Chivas.

Te puede interesar: Los jugadores de Chivas que terminan contrato en diciembre de este 2023