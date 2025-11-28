El inesperado refuerzo que tendrá el Toluca para la Liguilla del Apertura 2025

El campeón sigue con hambre de gloria. Después de saborear las mieles del triunfo, el "10" de los Diablos tiene un deseo insaciable de repetir la historia en el Apertura 2025. Junto a Alexis Vega, Jesús Angulo se ha convertido en el corazón del grupo.

La dupla inseparable, proveniente del Rebaño Sagrado, que busca trascender en el futbol mexicano. Así como el Turco Mohamed se convertirá en abuelo, el "10" de los choriceros recibirá a su primera hija, un motivo más para seguir soñando en grande, un refuerzo de lujo para la familia de Toluca.

"Muy feliz por mi primera hija; estamos a punto ya de recibirla, estamos a nada. Ya nos dio un campeonato el torneo pasado, esperemos ir por el segundo. Se viene el Mundial. Todos los jugadores mexicanos quieren estar ahí. Me siento feliz, sobre todo porque voy motivado, con muchas ganas de pelear un lugar para estar ahí. Obviamente, ya lo he dicho antes, no estoy obsesionado con la idea de ir, pero si se llega a dar la oportunidad", dijo el jugador de Toluca.

Mohamed, siempre del lado del jugador

Por otro lado, aseguró que Antonio Mohamed les ha ayudado mucho en el proceso de este torneo tanto dentro como fuera de la cancha.

"Nos da consejos y tanto él como nosotros estamos más maduros. Queremos mantenernos arriba y tener a Toluca donde se merece. Fueron muchos años en los que no pudo ganar nada, y ser parte de esta historia también nos pone muy felices", sentenció.

Otro jugador que espera hacer una buena Liguilla es Marcel Ruiz, quien sabe que Juárez es un rival de mucho cuidado.

"Bueno, del rival creo que sí, clasificar, por algo siempre van a ser rivales difíciles ya en la Liguilla, cada quien con sus fortalezas y sus debilidades. Pero creo que va a ser un duelo complicado, como siempre. Y del otro, pues a mí en lo personal nunca me ha gustado", dijo el jugador choricero.

