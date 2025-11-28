Bicampeonato: ¿La amenaza que hacen en Toluca al resto de los equipos de la Liga BBVA MX?

Toluca sueña con el bicampeonato. El equipo choricero empieza su camino en la Liguilla enfrentando a Juárez en la frontera. Para Jesús Angulo se trata de una plaza muy difícil y no deberán confiarse.

"Tenemos que tener mucha personalidad para jugar allá, porque es una cancha complicada, es una cancha difícil; no cualquiera gana allá. Entonces, primero que nada, yo creo que va a ser importante trabajar en los pequeños detalles para traernos un buen resultado de allá", dijo el "10" de los Diablos en entrevista para Azteca Deportes.

En Toluca van por todo

Por otro lado, se animó a hablar sobre el bicampeonato, algo que ronda en la cabeza de cada uno de los jugadores escarlatas.

"Ya quedamos campeones una vez y nos gustó la sensación de la victoria del campeonato; queremos repetirlo porque el equipo está muy unido, somos los mismos, y sabemos que le podemos pelear a quien sea y podemos repetir", expresó el jugador de Toluca.

Alexis Vega viene saliendo de una lesión y espera estar en las mejores condiciones para la etapa final del torneo. Angulo espera que su compañero pueda encontrarse en la mejor forma por lo importante que es para el plantel.

"Somos conscientes de la calidad que tiene Alexis, sabemos que es un jugador importante para nosotros, para el equipo y, obviamente, para la institución. Si bien, como lo dices, alrededor ha pasado, nos dio muchas alegrías. Esperamos que pronto esté aquí con nosotros; la verdad es que está pasando muy bien, va muy bien, y yo creo que muy pronto lo vamos a tener por acá", sentenció.

Disputan la liguilla, pensando en el futuro

Otro de los jugadores que esperan tener una buena actuación en la Liguilla es Marcel Ruiz, quien tiene aspiraciones de ir a Europa.

"Pues no, sí candidatos. Creo que desde el torneo pasado, incluso haciendo un buen torneo, nunca se nos consideró el máximo candidato", afirmó el jugador choricero.

