Alexis Vega revela que ya tenía arreglo para jugar en Barcelona en LaLiga

La carrera de Alexis Vega pudo dar un giro inesperado. A un año de haber regresado a Toluca luego de pasar cinco años con Chivas, el delantero de 27 años de edad es una pieza importante en el conjunto de los ‘Diablos Rojos’, equipo que actualmente dirige Antonio Mohamed en el Torneo Clausura 2025.

El equipo de LaLiga que quería a Alexis Vega

A pesar de que el atacante tuvo problemas como jugador del ‘Rebaño Sagrado’, Chivas pudo haber recibido un pago por Alexis Vega proveniente desde Europa, pues ya existía un acuerdo con un equipo de LaLiga de España.

“Con Chivas, en el partido que me lesiono contra San Luis quizá me hubiera esperado, yo ya tenía un arreglo con el Espanyol de Barcelona.

“Jugué un viernes contra San Luis y el miércoles tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. Por algo pasan las cosas. Ya tenía un arreglo, por tres meses tuve contacto con la gente del Espanyol de Barcelona. Cuando me lesiono me marcaron al día siguiente, me querían llevar a Barcelona, allá me iban a operar y pagar la cláusula de rescisión con Chivas, al final el dueño no quiso”, dijo Alexis Vega en entrevista exclusiva con Christian Martinoli para TV Azteca Deportes.

Incluso, el delantero asegura que hubiera bajado el salario que recibía en Chivas por vivir la experiencia de jugar en el Viejo Continente.

“Antes de renovar con Chivas, nunca tuve una oferta tan clara de Europa. Cuando salió lo del Espanyol yo me iba a bajar más de la mitad del sueldo de lo que yo ganaba en Chivas para tratar de cumplir el sueño de sentir lo que es jugar en Europa”, agregó Alexis Vega.

Actualmente, el exjugador de Chivas ha sido titular en los seis partidos disputados en el Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, mismos en los que ha colaborado con dos goles.

En la Jornada 7 del certamen, Toluca recibe al Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Nemesio Diez, partido que se va a llevar a cabo el 15 de febrero en punto de las 21:10 horas.