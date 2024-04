¿Habrá sanción? Alexis Vega se “rehidrata” con bebida alcohólica en el partido ante Atlético de San Luis

El pasado viernes 19 de abril del 2024, comenzó la jornada 16 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Las actividades iniciaron con tres encuentros, los cuales fueron: Mazatlán vs Juárez, Xolos vs Puebla y Atlético de San Luis vs Toluca.

El encuentro que más goles tuvo en la noche fue el del Atlético de San Luis vs Toluca pues terminó 1-5 a favor de los diablos. Los anotadores fueron: Alexis Vega, Unai Bilbao, Jesús Angulo, Jean Meneses con doblete y Brian Garcia.

Pumas parecer una misión imposible contra el América

Te puede interesar: INCREÍBLE maniobra de Checo Pérez para conseguir el tercer puesto en el sprint de China

Alexis Vega toma cerveza durante el partido

Durante el partido, en uno de los festejos de gol que tuvo el equipo de Toluca. La afición de San Luis le tiró de todo a los jugadores. Una de las principales cosas fueron vasos con cerveza y vacíos.

Situación de la que se quejaron los jugadores, pero Alexis Vega aprovechó para agarrar uno de los vasos a los que todavía le quedaba algo de la cerveza, primero decidió olerlo para asegurar que no tuviera otro contenido y después se terminó todo lo que tenía el vaso.

El momento se volvió viral en redes sociales pues todos comentaron que el delantero sabía que era viernes y que su cuerpo necesitaba “rehidratarse” por el partido. Además, como Alexis parece haber recuperado su nivel con el Toluca, no hubo críticas para el delantero.

Viernes y Alexis Vega lo sabe... 😳🥴🍻 pic.twitter.com/HeI28LOA16 — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) April 20, 2024

¿Tendrá sanción Alexis Vega?

No es la primera vez que Alexis Vega decide tomar cerveza que le lanzan desde la tribuna, pero, hasta el momento, en la Liga BBVA MX no hay ninguna sanción para los jugadores que lo hagan por lo que no habrá ningún castigo para Alexis.

Alexis Vega volvió a lo que más le gusta. pic.twitter.com/gM5CENWPmQ — Xavi 👹 (@CristanteHernan) April 20, 2024

Resumen Xolos 3-1 Puebla | Jornada 16, Clausura 2024

Te puede interesar: Fernando Alonso amenaza con no correr más al ser sancionado por accidente con Sainz