La técnica de box de Los Simpson que Alfredo Adame “usó" para knockear a Carlos Trejo

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en una de las peleas más aclamadas por el público general en México dentro del Ring Royale 2026. Solo un round bastó para que el actor de 67 años lograra dejar en la lona al ‘Cazafantasmas’ y, según los aficionados, habría utilizado una técnica de box que ya se había visto en el programa de comedia de dibujos animados, Los Simpsons.

Durante los primeros minutos de la pelea, Adame resistió la lluvia de golpes que le propició Trejo. Incluso había sido derribado, por lo que todo estaba dado para que el ‘Cazafantasmas’ se quedara con la victoria. Sin embargo, el ‘Golden Boy’ consiguió reponerse y, con un Trejo ya cansado, pudo conectar una serie de golpes en su rostro que lo terminaron dejando en el suelo.

Esta “táctica” fue relacionada con el capítulo 156 de Los Simpsons, llamado “Homero por el Campeonato”. En este episodio Homero se convierte en boxeador tras descubrir que su cerebro tiene un extraño síndrome que le impide ser noqueado, entrenado por Moe Szyslak.

Ya en el ring, Homero comenzó a recibir golpes en el rostro sin contraatacar. Tras unos minutos, su rival quedó completamente cansado, por lo que un simple empujón le bastó a Homero para ganar la pelea.

En este contexto, los fanáticos compartieron en redes sociales que el duelo entre Adame y Trejo fue muy similar a este momento, donde el conductor de televisión recibió una golpiza y, con el ‘Cazafantasmas’ agotado, aprovechó para noquearlo y ganar la pelea.

¿Quien iba a decir que Alfredo Adame iba a ganarle a Carlos Trejo usando la técnica de Homero? #RingRoyale pic.twitter.com/5yusuWKd0X — AngelRojiblanco (@Luisnge1405635) March 16, 2026

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Alfredo Adame suma una noche de éxito

El actor dio sus sensaciones tras la pelea y afirmó que sumó una noche de éxito a su extensa carrera: “Me entrené fuerte, le puse todas las ganas del mundo y al final de cuentas pues es una noche más de éxito. No es que no pudiera, yo estuve bien, jugó cochino, me jaló dos veces, me tiró al piso a la mala, hasta que me enojé”.

Carlos Trejo aceptó su derrota

A pesar de la amplia rivalidad que existe entre ambos, Trejo aceptó su derrota: "Buena pelea, se perdió por un segundo. El monstruo se fue. Y ganó bien, lo tumbamos dos veces y aguantó, felicidades”.

Ambos peleadores dejaron abierta la posibilidad a una revancha en un futuro, aunque todo parece indicar que su rivalidad llegó a su final.